L'Allergologia dell'Azienda Usl Toscana centro protagonista in Europa

La Struttura dipartimentale di Allergologia e Immunologia Clinica Firenze-Empoli dell'Azienda Usl Toscana centro, diretta dalla dottoressa Donatella Macchia, ha ottenuto un importante riconoscimento a livello internazionale, confermando il valore dell'attività clinica e scientifica svolta quotidianamente dai propri professionisti.

Il dottor Lorenzo Cecchi, referente dell'ambulatorio di spirometrie diagnostiche per le patologie di pertinenza allergologica presso il Nuovo Polivalente a Borgo San Lorenzo, ha ricevuto il prestigioso EAACI Fellow Award, conferito dalla European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) al termine di una selezione internazionale che premia l'eccellenza nella ricerca clinica in Allergologia. Il riconoscimento è stato consegnato durante il recente Congresso EAACI, il più importante appuntamento mondiale nel campo dell'Allergologia e dell'Immunologia Clinica, svoltosi a Istanbul e partecipato da oltre 8.000 specialisti provenienti da tutto il mondo.

Nelle motivazioni del premio viene evidenziato il contributo costante e concreto fornito dal dottor Cecchi allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sugli effetti dei fattori ambientali nelle malattie immuno-mediate, sulle allergie respiratorie da pollini e sulle allergie agli alimenti di origine vegetale.

A questo importante risultato si aggiunge un ulteriore traguardo scientifico raggiunto dalla SOSD di Allergologia e Immunologia Clinica Firenze-Empoli, che ha contribuito in modo significativo alla realizzazione delle nuove “EAACI Guidelines on Environmental Science”, linee guida internazionali che, per la prima volta, analizzano in maniera sistematica il ruolo dei diversi fattori ambientali nello sviluppo e nell'evoluzione delle malattie allergiche.

Il dottor Lorenzo Cecchi e la dottoressa Benedetta Biagioni sono stati invitati a partecipare come esperti alla redazione delle linee guida, articolate in otto pubblicazioni scientifiche apparse sulla rivista internazionale Allergy (Impact Factor 12). Uno degli articoli della serie è stato inoltre riconosciuto tra i più citati nel 2025. Il contributo dei professionisti della struttura è stato ulteriormente valorizzato dal ruolo di primo autore ricoperto in due delle pubblicazioni.

“Questo riconoscimento rappresenta un motivo di orgoglio non soltanto per il dottor Cecchi e la dottoressa Biagioni, ma per l'intero gruppo della struttura di Allergologia e Immunologia Clinica Firenze-Empoli e per la scuola fiorentina di Allergologia e Immunologia Clinica - dichiara la dottoressa Donatella Macchia - alla quale continuiamo a fare riferimento per insegnamenti e metodo scientifico. È il risultato di un lavoro di squadra che ogni giorno coniuga assistenza, ricerca e attenzione ai pazienti”.

Anche il dottor Enrico Benvenuti, Direttore del Dipartimento di Medicina Multidimensionale, di cui l’Allergologia fa parte, ha espresso il proprio apprezzamento per il risultato raggiunto – “Si tratta di un riconoscimento di grande prestigio che testimonia l'elevato livello scientifico e professionale dell'Immuno-Allergologia della nostra Azienda. Un traguardo che merita la massima valorizzazione e diffusione, perché contribuisce a rafforzare il ruolo della nostra organizzazione nel panorama della ricerca e dell'assistenza specialistica a livello nazionale e internazionale”.

Il riconoscimento ottenuto e il contributo alle linee guida europee confermano il ruolo della SOSD di Allergologia e Immunologia Clinica Firenze-Empoli come punto di riferimento nell'ambito della ricerca scientifica e dell'innovazione clinica, a beneficio della qualità delle cure offerte ai cittadini.

Fonte: Azienda USL Toscana Centro - Ufficio stampa

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