Approvati i progetti per due novità per Aou Senese. Investimento di oltre 25 milioni di euro

Nuovo importante passo avanti nel Masterplan dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese per il potenziamento delle infrastrutture

sanitarie: con le delibere aziendali numero 775 e 776 del 30 giugno 2026, sono stati approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo Edificio Laboratori e per la realizzazione della Torre Antisismica fase 1 (blocco “L1A prima fase presso AOUS). Si tratta di due appalti integrati ai sensi del Decreto Legislativo 36/2023.

«Con l'approvazione di questi progetti entriamo nel vivo della fase operativa del Masterplan che abbiamo delineato per il futuro dell’ospedale – commenta il direttore generale dell’AOUS, il professor Antonio Barretta -. Non si tratta solo di costruire una nuova struttura, ma di ripensare integralmente l'accoglienza e l'accessibilità dell’ospedale. Questi interventi, dal valore di oltre 25 milioni di euro, rappresentano un pilastro fondamentale della nostra strategia di ammodernamento: ci permetteranno di offrire spazi più funzionali, moderni e confortevoli per i nostri professionisti, migliorandone al contempo la sicurezza per gli stessi. Ringrazio la Regione Toscana e le istituzioni per il fondamentale sostegno e tutto il Dipartimento Tecnico per l'impegno profuso in questa complessa fase progettuale».

Nel dettaglio, è di 21.901.152 euro il quadro economico complessivo per l’intervento del nuovo Edificio Laboratori; di 3.512.419,34 quello relativo alla realizzazione della Torre Antisismica fase 1. Il nuovo Edificio Laboratori è stato inserito, con delibera della Regione Toscana n. 956/2025, nella programmazione art.20 L. 67/88 - riparti 2021-2022, per un importo pari a 20.806.094 euro a carico dello Stato e 1.095.058 a carico della stazione appaltante.

Per quanto riguarda invece la Torre Antisismica, l’investimento di oltre 3,5 milioni di euro attingerà ai fondi speciali (pari a 30 milioni complessivi) assegnati all'AOUS per le opere di adeguamento sismico delle strutture. Si tratta di risorse derivanti da uno stanziamento nazionale per il rilancio degli investimenti pubblici, sbloccato grazie a un accordo tra il Ministero della Salute e la Regione Toscana (Legge 145/2018).

Stante la interconnessione funzionale e fisica delle due nuove realizzazioni, l’AOUS provvederà ad appaltarle attraverso una procedura di gara per accordo quadro con un unico operatore economico (sempre in ottemperanza al D.L. 36/2023), sia per la progettazione esecutiva (compreso CSP) che per la realizzazione. Si tratta di un investimento strategico e propedeutico all’adeguamento antisismico e antincendio del presidio ospedaliero che - insieme al nuovo edificio Volano in corso di ultimazione, e del nuovo edificio ambulatori, nuova viabilità, parcheggi e centrale gas medicali di prossima realizzazione - consentirà di mantenere in essere l’attività sanitaria durante le ristrutturazioni degli edifici esistenti.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa

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