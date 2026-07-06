Dai Conservatori toscani a Lajatico: i giovani talenti accendono 'Artinsolite'

La musica come valore del territorio, a Lajatico succede da 21 anni. È in programma mercoledì 8 luglio alle 21.30, in Piazza Vittorio Veneto, la prima serata della nuova edizione di Artinsolite, la rassegna che ogni anno anima il borgo di Lajatico nelle settimane che precedono i concerti di Matteo Bocelli (21 luglio) e di Andrea Bocelli (23 e 25 luglio) al Teatro del Silenzio.

La rassegna ha scelto quest'anno di virare verso la musica classica, con due serate dedicate ai giovani talenti dei Conservatori toscani, nel solco di una priorità che preme molto ad Andrea Bocelli: il rapporto tra i giovani e la musica.

Il primo appuntamento vedrà esibirsi quattro solisti provenienti dai Conservatori di Firenze, Livorno, Lucca e Siena: Elena Ulivoli (violino, Cherubini di Firenze), Giada Campanelli (violoncello, Mascagni di Livorno), Selene Silicani (flauto, Boccherini di Lucca) e Federico D'Alesio (oboe, Franci di Siena).

A dirigere la serata sarà il maestro Carlo Bernini, direttore musicale e artista di riferimento di Andrea Bocelli da oltre trent'anni, ha diretto nei più importanti teatri del mondo – dalla Staatsoper di Vienna alla Carnegie Hall – e in occasioni istituzionali di eccezionale rilievo, dai concerti alla presenza di Papi e Presidenti fino al Festival di Sanremo 2026. Bernini tornerà anche sul palco del Teatro del Silenzio in questa edizione 2026.

La conduzione è affidata a Renato Raimo, attore, autore e regista tra le figure più poliedriche del panorama culturale italiano. Noto al grande pubblico per le sue partecipazioni a Mare Fuori 3 e Il Paradiso delle Signore, ha firmato spettacoli dedicati a Puccini e Carducci e ideato il format Green_Theatre. Ha vinto il Premio Massimo Troisi e il Pegaso Alato della Regione Toscana.

L'ingresso è gratuito.

Anche quest'anno Artinsolite ospita SCART, il progetto artistico del Gruppo Hera dedicato all'economia circolare: Al Teatro del Silenzio porterà in scena tre coppie di Super Robot, paladini dell’ambiente realizzati con scarti di produzione di Automobili Lamborghini dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Firenze, Ravenna e del POLI.design, su progetto dei fumettisti Giuseppe Camuncoli e Giacomo Gheduzzi (nati dalla partnership con Lucca Comics&Games). Una quarta coppia di Super Robot sarà installata nel centro di Lajatico. Le otto figure rappresentano i quattro elementi - aria, acqua, terra ed energia – e dialogano con i temi dell'album Romanza di Andrea Bocelli, di cui quest'anno ricorrono i trent’anni.

La rassegna proseguirà martedì 14 luglio, sempre alle 21.30 in Piazza Vittorio Veneto, con l'Orchestra del Conservatorio "L. Boccherini" di Lucca in un omaggio a Ennio Morricone e John Williams.

Fonte: Ufficio Stampa

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