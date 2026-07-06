Cade masso sulla strada provinciale in Valle del Serchio a Turritecava

Un masso di grandi dimensioni si è staccato nella notte dalla parete rocciosa finendo sulla strada provinciale in località Turritecava, in Valle del Serchio, senza provocare feriti.

L’episodio si è verificato intorno all’una lungo un tratto viario caratterizzato dalla vicinanza al torrente Turritecava e da una marcata pendenza della sponda, elemento che ha verosimilmente inciso sulla dinamica del distacco e sulla successiva traiettoria del materiale.

La Provincia di Lucca è intervenuta con tempestività disponendo le operazioni di rimozione del masso e la pulizia del piano viabile. Gli interventi hanno consentito il ripristino delle condizioni di sicurezza senza la necessità di interrompere la circolazione, non essendo state riscontrate ulteriori criticità lungo il versante interessato.

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