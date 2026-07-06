Caldo, a Firenze torna l'allerta arancione

A Firenze torna a salire l’attenzione per il caldo, ma senza le condizioni estreme dell’ondata appena conclusa. Il nuovo bollettino del Ministero della Salute indica per oggi, lunedì 6 luglio, il livello 1 di pre-allerta, mentre per martedì 7 e mercoledì 8 luglio è previsto il livello 2, corrispondente all’allerta arancione.

Le temperature percepite massime sono previste a 35 gradi lunedì e a 36 gradi martedì e mercoledì. Nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 34 gradi lunedì, 35 gradi martedì e 34 gradi mercoledì.

Il quadro, viene spiegato in una nota dal Comune di Firenze, resta quindi quello di un caldo significativo soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non di una nuova fase estrema come quella registrata nei giorni scorsi, con temperature a 40 gradi e codice rosso per più giorni consecutivi. Anche le carte meteorologiche indicano che l’anticiclone africano resta presente sul Mediterraneo, mentre la Toscana si trova sul suo bordo settentrionale, con correnti relativamente più fresche in quota che limitano il rialzo termico.

Il livello 2 segnala condizioni che possono avere effetti negativi sulla salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. È raccomandato quindi di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente acqua, limitare le attività fisiche all’aperto e prestare attenzione alle persone più fragili. Qui informazioni e consigli utili.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa