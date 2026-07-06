A Castelfiorentino torna 'L'Ora d'Aria': quattro serate di teatro fino al 30 luglio

Le illusioni di un uomo che nonostante il peso degli anni si lascia andare a un corteggiamento galante, mettendo a rischio la sua vita coniugale. E’ questa la trama di “Gennareniello”, commedia di Eduardo De Filippo interpretata dagli attori della Compagnia “Risate ed Applausi”, che aprirà giovedì 9 luglio – alle 21.15, - la rassegna di teatro all’aperto “L’Ora d’Aria” nei giardini dell’ex Arena (via XX settembre).

Promossa da TeatroCastello con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la rassegna prende il nome dal luogo in cui si teneva prima del Covid (“L’ora d’aria” all’aperto dell’ex carcere mandamentale di Castelfiorentino) grazie a un’idea di Paolo Puccini, attore e regista teatrale castellano prematuramente scomparso nel 2014, con l’obiettivo di allietare le calde serate estive. La rassegna contempla quattro spettacoli, sempre di giovedì: il 9,16, 23 e 30 luglio.

L’ingresso è libero per favorire – come viene ricordato da una nota di TeatroCastello – “la partecipazione e permettere a tutti i cittadini di avvicinarsi al teatro come opportunità di relazione, cultura e condivisione”.

La vicenda di “Gennareniello”, idealmente dedicata a tutti gli uomini che – sempre attratti dalla bellezza femminile – non si rassegnano all’inesorabile trascorrere del tempo, si sviluppa su un angusto terrazzo tra i tetti di Napoli. Gennaro, annoiato dalla routine coniugale, inizia a conversare e a corteggiare con galanteria Anna Maria, la giovane vicina, che sta un po’ al gioco alimentando le sue illusioni di essere ancora un uomo affascinante e desiderabile. Spinto dall’euforia, Gennaro si spinge oltre il corteggiamento, scatenando la reazione della moglie. Ne scaturirà un abbandono del tetto coniugale che indurrà gradualmente il protagonista a riflettere seriamente sul suo comportamento. La regia è di Mario De Santis, Luigi Iovinella e Giuseppe Pellecchia, che reciteranno sul palco insieme a Vittorio Paolinelli, Sebastiano Palladino, Rita Giannini, Alessia Rinaldi, Maria Iandolo e Yuma

Questi i prossimi appuntamenti della rassegna: giovedì 16 luglio “Metamorfosi” (a cura di In Onda Teatro), giovedì 23 luglio “Il gioco di Nerone” (Compagnia Unicorno). 30 luglio “La morte non corrisposta” (compagnia TeatroCastello)

"La rassegna dell’Ora d’Aria – osserva l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – risponde pienamente a quell’idea di teatro diffuso sul territorio che può contare sull’insostituibile apporto delle compagnie teatrali amatoriali. Una manifestazione nata per promuovere il teatro e anche valorizzare il centro storico alto, nello spirito del suo promotore, Paolo Puccini. Un’eredità preziosa, che il Comune di Castelfiorentino ha il dovere di preservare e sviluppare, allargando la passione per l’attività teatrale tra i giovani".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa