Certaldo in Fermento Summer Festival: tre giorni di musica e eventi nel centro storico dal 7 al 9 luglio

Dopo il successo dei due lunghi fine settimana di giugno, l’estate nel borgo del Boccaccio continua a ritmo di musica e convivialità. Prende il via ufficiale il "Certaldo in Fermento Shop Summer Festival – Extra Date", la speciale tre giorni in programma dal 7 al 9 luglio 2026 che trasformerà il cuore del centro urbano in un palcoscenico diffuso a ingresso gratuito.

La manifestazione – organizzata da Confesercenti Firenze e dall'Irish Pub Mac Cool, in collaborazione con il CCN ConCertaldo e con il contributo del Comune di Certaldo – sposta il suo baricentro nel cuore della città, tra Piazza Boccaccio e Via Due Giugno, unendo l'intrattenimento di respiro nazionale alla valorizzazione del commercio locale.

In Piazza Boccaccio tre grandi serate di musica dal vivo e show trasversali per tutte le età:

Martedì 7 luglio: Si parte con il ritmo travolgente di "Back to 90's Boy", un live music show interamente dedicato ai grandi successi della musica anni '90.

Mercoledì 8 luglio: Spazio alle sonorità pop internazionali con il "Dua Live - Tribute Show", l'omaggio alla popstar Dua Lipa.

Giovedì 9 luglio: Il gran finale è affidato a un mito della musica italiana, Bobby Solo, che salirà sul palco per un attesissimo concerto-show live.

Parallelamente ai concerti, Via Due Giugno si accenderà ogni sera con attrazioni speciali, negozi aperti per lo shopping sotto le stelle e l'iniziativa "Eccellenze in movimento, calici e sapori":

Martedì 7 luglio: Spazio al Raduno d'epoca automobilistico.

Mercoledì 8 luglio: La via ospiterà la Cena di Beneficenza organizzata dal ristorante Il Vicario.

Giovedì 9 luglio: Sarà il turno del colorato e caratteristico Raduno dei Vespisti Certaldesi.

Tutte le sere si svolgerà il Mercatino dell'artigianato e dell'ingegno, DJ set e l'area "Il Paese dei Balocchi" in Piazza Boccaccio con i gonfiabili dedicati al divertimento dei più piccoli.

"Ancora una volta, il connubio tra imprese, Confesercenti, amministrazione comunale e associazioni si dimostra la formula vincente per dar vita a un evento unico nel panorama regionale. – afferma Franco Brogi, Presidente Regionale Fiepet Confesercenti - Con questo spin-off di luglio, Certaldo in Fermento fa un ulteriore balzo in avanti: radichiamo l'evento nel cuore di Certaldo, valorizzando le attività commerciali e creando spazi mirati per le famiglie e l'associazionismo. Il fatto che grandi concerti come quello di Bobby Solo restino a ingresso gratuito è il nostro regalo al territorio e ai tantissimi turisti presenti".

"La vera anima di questa edizione è la forte impronta locale del nostro tessuto commerciale. Vedere le attività di Certaldo e le associazioni cittadine lavorare fianco a fianco è il segno tangibile di una comunità unita. – ha affermato Barbara Lotti, Presidente Confesercenti Certaldo - Con questi eventi creiamo un legame naturale tra l'area spettacoli e le attività del centro, generando un indotto virtuoso e diffuso per tutto il borgo".

"Come Centro Commerciale Naturale siamo felici di fare rete per questa edizione 'Extra'. – ha affermato Enrica Giglioli, Presidente del CCN Con Certaldo - L'apertura serale dei negozi e lo shopping sotto le stelle daranno ai visitatori l'occasione di vivere appieno l'accoglienza di Certaldo. Eventi di questa portata sono una vetrina fondamentale per le nostre botteghe e le nostre eccellenze".

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa