Controlli straordinari dei carabinieri nel Pisano: 15 denunce tra alcol alla guida, armi e furti

Quindici persone denunciate, decine di controlli su strada e verifiche nei locali pubblici del centro cittadino. È il bilancio delle attività straordinarie messe in campo nell’ultima settimana dai carabinieri del Comando provinciale di Pisa, nell’ambito delle disposizioni condivise durante il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica in Prefettura.

L’operazione ha interessato l’intero territorio provinciale con servizi mirati al contrasto della criminalità diffusa, del degrado urbano e delle violazioni al Codice della strada.

Nel dettaglio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa hanno denunciato tre automobilisti sorpresi alla guida con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti, pari rispettivamente a 0,96, 1,49 e 1,66 grammi per litro.

Sette persone sono invece finite nei guai per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Durante i controlli serali alla circolazione stradale sono stati trovati in possesso di coltelli, cacciaviti e punte di trapano. Uno dei soggetti è stato inoltre segnalato per interruzione di pubblico servizio e danneggiamento: l’uomo, gravato dal divieto di ritorno nel comune di Pisa, è stato individuato a bordo di un autobus di linea.

Denunciato anche un cittadino italiano accusato di furto aggravato dopo essere stato sorpreso mentre tentava di sottrarre il portafoglio a un’impiegata di un supermercato del centro città. La refurtiva è stata restituita alla proprietaria.

Un cittadino straniero è stato invece deferito per ricettazione: guidava un’auto risultata denunciata da una società di noleggio come oggetto di appropriazione indebita.

Controlli specifici hanno riguardato anche alcuni esercizi pubblici del centro di Pisa. I carabinieri, supportati dai militari del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Livorno, hanno rilevato diverse irregolarità legate a carenze igienico-sanitarie, mancata applicazione del piano di controllo e omessa vigilanza sul rispetto del divieto di fumo nei locali. I titolari sono stati segnalati all’Asl competente.

A Buti, i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un automobilista risultato positivo all’alcoltest con un valore di 1,1 grammi per litro dopo aver provocato un incidente stradale con feriti.

Nel territorio della Compagnia di Volterra è stato invece effettuato un servizio coordinato di controllo che ha portato alla denuncia di due conducenti con tassi alcolemici pari a 1,61 e 0,61 grammi per litro. Una persona è stata inoltre segnalata alla Prefettura perché trovata in possesso di 1,10 grammi di hashish.

Nel corso dell’operazione i militari hanno controllato complessivamente 58 veicoli e 74 persone, elevando sanzioni al Codice della strada per circa 3mila euro.

Dall’Arma ribadiscono l’obiettivo di rafforzare la sicurezza sul territorio durante il periodo estivo e contrastare comportamenti pericolosi per la collettività.

Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza per tutte le persone denunciate fino a eventuale sentenza definitiva

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