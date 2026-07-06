Cecilia Dazzi, Alessio Arzilli e Alessia Spinelli raccontano il dietro le quinte di “Non è un paese per single”

Il dietro le quinte di un film, le relazioni che nascono sul set e il lavoro quotidiano dell'attore. È stato questo il cuore della nuova puntata di Sogni Arzilli, il programma condotto da Alessio Arzilli su Radio Lady insieme a Cristina Ferniani. Ospiti della trasmissione Cecilia Dazzi e Alessia Spinelli, che insieme ad Arzilli fanno parte del cast di Non è un paese per single, disponibile su Prime Video.

La conversazione ha preso spunto proprio dalla commedia romantica, tratta dall'omonimo bestseller di Felicia Kingsley, che vede come protagonisti Matilde Gioli e Cristiano Caccamo. Nel cast troviamo Cecilia Dazzi, Amanda Campana, Sebastiano Pigazzi, Marco Cocci, Alessia Spinelli, Alessio Arzilli, Bebo Storti e altri interpreti che danno vita agli abitanti del borgo di Belvedere.

Più che un'intervista dedicata al film, la puntata si è trasformata in un viaggio dentro il mestiere dell'attore, tra improvvisazione, costruzione dei personaggi, sacrifici e rapporti umani nati durante le riprese.

«Abbiamo avuto un direttore d'orchestra straordinario», ha raccontato Cecilia Dazzi riferendosi alla regista Laura Chiossone. «Ama gli attori e ama il documentario. Ci ha fatto improvvisare tantissimo, poi ha preso quello che le serviva. Siamo stati tutti stimolati, incoraggiati e coccolati».

Un metodo di lavoro che, secondo Alessia Spinelli, ha contribuito a creare un'atmosfera autentica anche davanti alla macchina da presa.

«L'improvvisazione ci ha aiutato tantissimo a trovare una dinamica vera tra noi. Credo che questa autenticità si percepisca anche nel film».

Tra i ricordi condivisi da Cecilia Dazzi c'è anche quello di una giornata particolarmente intensa di riprese. Alessia Spinelli, impegnata anche a teatro, concluse il lavoro sul set, raggiunse il teatro per lo spettacolo e, insieme ad Alessio Arzilli, ripartì nella notte per essere nuovamente sul set il giorno successivo. «Faceva un freddo che non è raccontabile», ha ricordato sorridendo l'attrice, utilizzando quell'episodio per descrivere il clima di collaborazione e la passione che animavano il gruppo di lavoro.

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Uno dei momenti più significativi della trasmissione è stato il racconto del lavoro di costruzione del personaggio di Roberto, interpretato da Arzilli.

«Cecilia mi ha aiutato tantissimo. Mi ha aiutato a trovare la chiave del personaggio, a non rendere ridicola la sua goffaggine, ma a trasformarla in qualcosa di profondamente umano. Roberto è un "perdente positivo", pieno di dolcezza, e quelle chiacchierate sono state fondamentali».

Parole ricambiate dalla stessa Dazzi, che ha voluto sottolineare le qualità dei due colleghi.

«In Alessio e Alessia vedo una consapevolezza molto bella. Hanno tempi comici straordinari e una capacità di ascolto che rende tutto più naturale».

Anche Alessia Spinelli ha evidenziato una qualità che ritiene fondamentale nel lavoro dell'attore.

«La cosa che mi ha colpito di Alessio è la generosità. Essere generosi in scena non è scontato. Quando trovi attori così diventa tutto più semplice: puoi improvvisare, divertirti e costruire davvero qualcosa insieme».

Durante la puntata non sono mancati anche i momenti più leggeri, tra i ricordi dal set e la proposta, lanciata scherzosamente dagli ospiti, di un possibile Non è un paese per single 2.

Una conversazione che ha raccontato il cinema da una prospettiva diversa: quella dell'ascolto, della collaborazione e della passione che accompagna il lavoro degli attori, ricordando come dietro ogni film ci siano persone che, prima ancora di interpretare un ruolo, costruiscono insieme un'esperienza umana.

L'appuntamento con Sogni Arzilli torna questo mercoledì 8 Luglio alle 16.30 su Radio Lady con l'ultima puntata di questa stagione. Un ultimo viaggio tra sogni, storie e incontri, prima della pausa estiva.

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