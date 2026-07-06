E78 Grosseto-Siena, completata la demolizione del viadotto San Lorenzo

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L'intervento eseguito da Anas rientra nel lotto 4 del raddoppio a quattro corsie della strada statale 223 'di Paganico'. Il ponte sarà ricostruito nella nuova configurazione

È stata completata la demolizione del viadotto 'San Lorenzo', lungo la strada statale 223 'di Paganico' (E78 Grosseto-Siena), nell’ambito dei lavori di raddoppio a quattro corsie del lotto 4.

L'operazione è stata condotta con l'impiego di esplosivo, sotto la direzione di Anas e in collaborazione con l’impresa appaltatrice ATI Itinera Monaco e la società specializzata Nitrex. La demolizione è avvenuta mediante una tecnica di brillamento controllato, che ha previsto l'utilizzo complessivo di 89 chilogrammi di esplosivo.

Il viadotto, lungo 167 metri, sarà ora ricostruito nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'infrastruttura. Una volta completato, sarà destinato a ospitare la carreggiata in direzione Grosseto.

Il lotto 4 interessa un tracciato di 2,8 chilometri e collega due tratti già ammodernati tra gli svincoli di Lampugnano e Civitella, in provincia di Grosseto, per un investimento complessivo pari a 106 milioni di euro.

Il progetto prevede la realizzazione e l'adeguamento di otto viadotti (quattro per ciascun senso di marcia), per uno sviluppo complessivo di 1,8 chilometri, oltre a due gallerie: una di nuova costruzione e una oggetto di adeguamento, per una lunghezza totale di circa 550 metri.

 

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