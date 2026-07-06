Festa dell'Unicorno, chiuse biblioteche civica e Leonardiana

Front Office Vinci
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Il Comune di Vinci informa che la Biblioteca Leonardiana e la Biblioteca civica rimarranno chiuse al pubblico giovedì 9 e venerdì 10 luglio 2026, durante lo svolgimento della Festa dell'Unicorno.

Inoltre la Biblioteca Leonardiana a Vinci e la Biblioteca dei ragazzi a Sovigliana saranno chiuse al pubblico da lunedì 3 a venerdì 28 agosto 2026, mentre la Biblioteca civica in Via Fucini rimarrà chiusa al pubblico da giovedì 6 a venerdì 21 agosto 2026.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

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