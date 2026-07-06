Nel Capoluogo è tempo di fantasy e cosplayer: venerdì 10 luglio comincia la ventesima edizione della Festa dell’Unicorno. Tre giorni di stand a tema, in sei aree tematiche con una vastità di eventi e appuntamenti: incontri con autori del settore, concerti live (i Tre Allegri Ragazzi Morti sabato 11, per esempio), personaggi legati al mondo dei cartoni animati o ai programmi per ragazzi, sessioni dedicate agli appassionati di gadget e memorabilia.

Tutte le informazioni dettagliate relative al programma e ai costi d’ingresso si possono reperire sul sito ufficiale della manifestazione, festaunicorno.com.

Altro classico degli eventi vinciani è S. Amato a Tavola: cinque fine settimana dal 10 luglio (e una sera, il 22 luglio, per il trekking) dedicati a prodotti tipici del Montalbano, a disposizione nella rassegna enogastronomica della frazione collinare, oltre a spettacoli di intrattenimento ogni sera a disposizione degli astanti. Il programma completo è disponibile al link https://www.comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune/eventi/santamato-20260710/.

Continua Di-Vino, la serie di mostre accompagnate da degustazioni di vino, appunto, all’enoteca Dianella 1° di Via Pietramarina: fino al 25 luglio, tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20 (informazioni: 3311382093) sono esposte le sculture di Barbara Fluvi.

Nello spazio espositivo del Museo Leonardiano in Piazza L. da Vinci è sempre attiva “Il tempo e l’istante. Genesi di un’opera”, la mostra di fotografie di Laura Veschi dedicate alla statua di Leonardo realizzata da Filippo Tincolini.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il-comune, su visit-vinci.it/calendario-eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa