Festa dell'Unità San Miniato Basso 2026, il programma

Venti giorni di dibattiti, spettacoli e cene dall'8 al 28 luglio alla Casa Culturale
Torna a San Miniato Basso la Festa dell'Unità: ogni giorno alla Casa Culturale dall'8 al 28 luglio, nella lista di eventi diffusa del Partito Democratico Unione Comunale di San Miniato, in programma dibattiti alla presenza di molti ospiti ma anche spettacoli e attività per tutte le età nello spazio Pinocchio. Ristorante e pizzeria sono aperti tutte le sere a partire dalle 20.
Il programma
Di seguito il programma degli incontri e gli ospiti, giorno per giorno
MERCOLEDI 8 LUGLIO
21:00 INAUGURAZIONE DELLA FESTA DELL’UNITÀ
Partecipano
Giovanni Russo, Segretario provinciale PD
Enrico Bruni, Segretario provinciale Giovani democratici
Tamara Santini, Segretaria Unione comunale PD San Miniato
Vincenzo Mastroianni, Responsabile della Festa dell'Unita
Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato
Matteo Betti, Presidente del Consiglio comunale
Franca Torre, Capogruppo PD in Consiglio comunale
Introduce Anna Maria Borrini
21:30 NO al NUCLEARE. Si alle RINNOVABILI
Intervengono
Eugenio Baronti, della Segreteria Regionale di Sinistra Italiana
Alberto Lenzi, Assessore regionale Lavoro e Innovazione
Luca Rossi Romanelli, Cap. del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale
Fabio Roggiolani, Ecofuturo
Fausto Ferruzza, Legambiente Toscana
Luca Aterini, Grennreport
Coordina Aurelio Cupelli
GIOVEDI 9 LUGLIO
20:00 CENA E ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI
21:30 RISORSE IDRICHE: SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ
e CAMBIAMENTI CLIMATICI
Intervengono
David Barontini, Assessore all'Ambiente della Regione Toscana
Simone Millozzi, Presidente di Acque Spa
Bernardo Gozzini, Direttore di Lamma
Maurizio Ventavoli, Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno
Matteo Betti, Presidente del Consiglio comunale di San Miniato
Coordina Rosanna Matteoli
VENERDI 10 LUGLIO 21:30
PACE, GUERRA E LE MACERIE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Intervengono
Roberto Speranza, Deputato del Partito Democratico
Bintou Mia Diop, Assessora Regionale Pace e Cooperazione Internazionale
Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori di Calcio
Coordina Umberto De Giovannangeli, Giornalista de L'Unità e di Limes
Introduce Azzurra Bonaccorsi
SABATO 11 LUGLIO 21:30
SANITA’: LA SFIDA DEL SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE
Intervengono
Paolo Malacarne, gia Primario della Rianimazione Ospedale di Pisa
Marco Niccolai, della Direzione Nazionale PD
Ylenia Zambito, Senatrice PD
Coordina Giovanni Mennillo, Direttore di Gonews
Introduce Simone Baldi
DOMENICA 12 LUGLIO
21:00 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ARTE e DISABILITÀ
Esposizione Opere dei ragazzi del Centro Diurno Psichiatrico Fondazione Stella Maris e Istituto di Riabilitazione Casa Verde di San Miniato, del Centro “il Mulino” e dell’Associazione Famiglie Handicappati
Intervengono
Aurelio Cupelli, Gar. dei diritti delle persone disabili del Comune di San Miniato
Elisa Nesti, PD San Miniato
21:30 SPORT & DINTORNI
Lo Sport al potere, le politiche regionali, Il Coni e la realtà impiantistica provinciale, la realtà sanminiatese, la crisi del volontariato, la responsabilità dei dirigenti, Sport e disabilita, lo Sport a scuola
intervengono
Mauro Berruto, Deputato PD e Responsabile Sport (In Videoconferenza)
Matteo Trapani, Consigliere regionale PD
Giacomo Gozzini, Delegato Coni provinciale
Elena Maggiorelli, Assessora allo Sport del Comune di San Miniato
Simone Colla, Avvocato e Dirigente sportivo
Gianluca Battini, Docente di Attività Motorie Scuola Media di San Miniato
Portavoce del Cesvot
Portavoce della rete disabilita di Empoli
Coordina Enzo Ademollo
LUNEDI 13 LUGLIO - 21:30
TESTARDAMENTE UNITARI
SINISTRA E PROGRESSISTI INSIEME PER GOVERNARE L’ITALIA
Intervengono
Marta Bonafoni, Coordinatrice della Segreteria nazionale del PD
Massimiliano Ghimenti, Consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra
Andrea Quartini, Deputato del Movimento Cinque Stelle
Ivan Scalfarotto, Senatore di Italia Viva
Coordina Vanna Profeti
MARTEDI 14 LUGLIO - 21:30
QUANTA UGUAGLIANZA, QUALE UGUAGLIANZA
NELL'ITALIA DI OGGI: IMPEGNI E BATTAGLIE PER | DIRITTI CIVILI
Intervengono
Alessandra Nardini, Assessora regionale PD
Fiora Branconi, Presidente Toscana Pride 2026
Jonathan Lucchesi, Presidente Coming Out
Un Rappresentante dello Sportello Voice
Coordina Lorenzo Rinaldi
MERCOLEDI 15 LUGLIO - 21:30
Sala “Gabbriello Bertini”, con aria condizionata, adiacente alla Festa dell’Unita
ENRICO BERLINGUER: UN’EREDITÀ CHE PARLA AL FUTURO
Proiezione del film di Monica Bartolozzi, sulla Mostra toscana per Enrico
Berlinguer (ingresso libero)
Presentazione dell’Associazione Berlinguer, costituita nella nostra Regione
Insieme alla Regista del film, partecipa Marco Spinelli del Comitato promotore
dell'Associazione
Introduce Sergio Spazzoli
GIOVEDI 16 LUGLIO - 21:30
LA BELLEZZA DELLE DIFFERENZE: APERTURA, ACCOGLIENZA, DIALOGO
interviene
don Andrea Pio Cristiani, Direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di San Miniato e Fondatore del Movimento Shalom
testimonianze di
Adamah Gueye, Senegal
Idriss Keira, Costa d’Avorio
Yousef Saidi, Marocco
Coordina Tamara Santini
VENERDI 17 LUGLIO — 21:30
IL FUTURO DELL'ITALIA INDUSTRIALE: TRADIZIONE, INNOVAZIONE E LAVORO
Intervengono
Andrea Orlando, Resp. nazionale politiche industriali PD, gia Ministro del Lavoro
Alessandra Nardini, Assessora regionale PD
Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato
Alessandro Gasparri, Segretario generale CGIL Pisa
Francesco Oppedisano, Presidente CNA Pisa
Michele Matteoli, Presidente del Consorzio conciatori di Ponte a Egola
Coordina Elisa Montanelli
SABATO 18 LUGLIO - 21:30
AMMINISTRARE IL COMUNE DI SAN MINIATO
Il Sindaco SIMONE GIGLIOLI e la Giunta comunale
incontrano i cittadini
coordina Carlo Baroni, giornalista de La Nazione
Introduce Tamara Santini
DOMENICA 19 LUGLIO — 21:00
Si può assistere, all’interno della Festa, alla Telecronaca della finale
de! Campionato Mondiale di Calcio.
LUNEDI 20 LUGLIO
21:30 Spazio Dibattiti
In collaborazione con |’Osservatorio “Mario Caciagli”,
in ricordo di Carlo Baccetti
ELEZIONI E DEMOCRAZIA: IL NODO DELLA LEGGE ELETTORALE
Intervengono
Dario Parrini, Sen. Pd, Vicepresidente della Comm. Affari Costituzionali
Antonio Floridia, Saggista e Politologo
Marco Filippeschi, Direttore di Autonomie Locali Italiane
Alberto Cioni, Coordinatore dell'Osservatorio “Mario Caciagli”
Coordina Maria Fancelli
21,30 Spazio Pinocchio
MAGHI SENZA BARRIRERE
La magia come strumento terapeutico e sociale
Spettacolo di Luca Taddei in collaborazione con la scuola di magia
“La corte dei miracoli” di Livorno
MARTEDI 21 LUGLIO - 21:30
SEBBEN CHE SIAMO DONNE...a 80 anni dal voto
Concerto del coro popolare MIRINCORO
Interventi di:
Tamara Santini, PD
Veronica Bagni, Filo Rosso
Franca Battini, Auser
Francesca Bruni, capogruppo di Fratelli d'ltalia
Giorgia Bumma, CISL
Barbara Bussotti, UIL
Grazia Campinoti, ANPI
Enrica Cioli, Noi per San Miniato
Marzia Fattori, Riformisti per San Miniato
Anna Gaetani, ARCI
Lorella Giglioli, Forza Italia
Manola Guazzini, Capogruppo del Gruppo misto
Giuseppina Sandroni, SPI CGIL
MERCOLEDI 22 LUGLIO
18:30 Spazio Pinocchio
TOSCANA, TERRA D’EUROPA
Intervengono
Stefano Bonaccini, Presidente del PD e Eurodeputato
Antonio Mazzeo, Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana
Introduce Giovanni Russo, Segretario provinciale PD
21:30 Spazio Dibattiti
VECCHIE E NUOVE POVERTA. FRA IMPEGNO E INDIFFERENZA
Intervengono
don Armando Zappolini
Renato Campinoti, Presidente Auser regionale
Matteo Squicciarini, Ass. alle Politiche Sociali del Comune di San Miniato
Vanna Profeti, PD San Miniato
Introduce Carmela Risoli
GIOVEDI 23 LUGLIO -21:30
IL BUON GOVERNO DELLE REGIONI
Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno,
intervista
Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna
Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana
Introduce Giovanni Russo, Segretario provinciale PD
VENERDI 24 LUGLIO - 21:30
CRIMINALITÀ E DEMOCRAZIA:
L'IMPATTO DELLE MAFIE NEL NOSTRO PAESE
Intervengono
Walter Verini, Senatore, Segretario della Commissione Giustizia,
Capogruppo PD in Commissione Antimafia
Paolo Borrometi, Presidente di Articolo 21
e della Fondazione Piersanti Mattarella
Bintou Mia Diop, Ass. regionale Cultura della legalita e Partecipazione
Coordina Delio Fiordispina
SABATO 25 LUGLIO - 21:30
FINE VITA: IL DIRITTO DI SCEGLIERE
Gli effetti della legge n. 16/2025 della Regione Toscana
Intervengono
Enrico Sostegni, gia Relatore della legge sul “Fine vita”
Alessandro Bussotti, Medico di Medicina Generale
Mara Fadanelli, Infermiera ed esperta in Bioetica
Chiara Fusi, Coordinatrice ComEC
Piero Morino, Medico palliativista
Franca Torre, Capogruppo PD in Consiglio comunale di San Miniato
Coordina Anna Maria Borrini
DOMENICA 26 LUGLIO - 21:30
In collaborazione con ANPI, ARCI, CGIL, Movimento SHALOM
Presentazione del libro di ARTURO SCOTTO, deputato PD
FLOTTILLA, IN VIAGGIO PER GAZA
Diario di bordo per una nuova rotta - Giunti editore
Insieme all'autore, intervengono
Marco Tarquinio, Eurodeputato PD
Serena Spinelli, Consigliera regionale PD
Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio
coordina Francesca Franceschi, Giornalista
introduce Angelo Frosini
LUNEDI 27 LUGLIO - 21:30
Spazio PINOCCHIO
FIOR DE VELENO E FIORE D’ERBA NERA
VINCANTO in CONCERTO
llaria Savini - Voce
Alessandro Cei - Voce e Chitarra
Simone Faraoni - Voce e Fisarmonica
MARTEDI 28 LUGLIO
21:30 LA VOCE DEI GIOVANI
RAPPRESENTANZA, PARTECIPAZIONE E FUTURO
Intervengono
Sofia Canovaro, gia Presidente del Parlamento regionale degli Studenti
Pietro Trapani, della Task Force “GiovaniSi”
Elena Maggiorelli, Ass. alle Politiche giovanili del Comune di San Miniato
Coordina Mattia Ceccatelli
23:30 BRINDISI finale, con tutti i volontari della Festa dell’Unità, insieme a Vincenzo Mastroianni, Tamara Santini, Enrico Bruni, Giovanni Russo
FESTA dell'Unita 2026
spazio Pinocchio ore 21,30
MERCOLEDI 8 SPETTACOLO "Il sentiero del cuore"
SABATO 11 TOMBOLA
DOMENICA 12 SPETTACOLO BALLA BAND
MARTEDI 14 TOMBOLA
GIOVEDI 16 SFILATA DI MODA MARESCA MORELLI
VENERDI 17 SPETTACOLO EMY GALA
SABATO 18 TOMBOLA
DOMENICA 19 SPETTACOLO | FUGGIASCHI
LUNEDI 20 SPETTACOLO LA MAGIA come strumento terapeutico e sociale - Spettacolo di Magia di Luca Taddei in collaborazione con la scuola di magia “La corte dei miracoli" di Livorno
MARTEDI 21 TOMBOLA
MERCOLEDI 22 ORE 18:30 - Iniziativa politica con STEFANO BONACCINI, ANTONIO MAZZEO
GIOVEDI 23 ORE 21:30 - Iniziativa politica con ALESSANDRA TODDE, EUGENIO GIANI
SABATO 25 TOMBOLA
DOMENICA 26 SPETTACOLO ARMONI
LUNEDI 27 SPETTACOLO FIOR DE VELENO e Fiore d'Erba nera Vincanto in concerto
MARTEDI 28 TOMBOLA
Fonte: Partito Democratico Unione Comunale di San Miniato
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