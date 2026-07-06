Festa dell'Unità San Miniato Basso 2026, il programma

Torna a San Miniato Basso la Festa dell'Unità: ogni giorno alla Casa Culturale dall'8 al 28 luglio, nella lista di eventi diffusa del Partito Democratico Unione Comunale di San Miniato, in programma dibattiti alla presenza di molti ospiti ma anche spettacoli e attività per tutte le età nello spazio Pinocchio. Ristorante e pizzeria sono aperti tutte le sere a partire dalle 20.

Il programma

Di seguito il programma degli incontri e gli ospiti, giorno per giorno

MERCOLEDI 8 LUGLIO

21:00 INAUGURAZIONE DELLA FESTA DELL’UNITÀ

Partecipano

Giovanni Russo, Segretario provinciale PD

Enrico Bruni, Segretario provinciale Giovani democratici

Tamara Santini, Segretaria Unione comunale PD San Miniato

Vincenzo Mastroianni, Responsabile della Festa dell'Unita

Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato

Matteo Betti, Presidente del Consiglio comunale

Franca Torre, Capogruppo PD in Consiglio comunale

Introduce Anna Maria Borrini

21:30 NO al NUCLEARE. Si alle RINNOVABILI

Intervengono

Eugenio Baronti, della Segreteria Regionale di Sinistra Italiana

Alberto Lenzi, Assessore regionale Lavoro e Innovazione

Luca Rossi Romanelli, Cap. del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale

Fabio Roggiolani, Ecofuturo

Fausto Ferruzza, Legambiente Toscana

Luca Aterini, Grennreport

Coordina Aurelio Cupelli

GIOVEDI 9 LUGLIO

20:00 CENA E ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI

21:30 RISORSE IDRICHE: SVILUPPO, SOSTENIBILITÀ

e CAMBIAMENTI CLIMATICI

Intervengono

David Barontini, Assessore all'Ambiente della Regione Toscana

Simone Millozzi, Presidente di Acque Spa

Bernardo Gozzini, Direttore di Lamma

Maurizio Ventavoli, Presidente del Consorzio di Bonifica Basso Valdarno

Matteo Betti, Presidente del Consiglio comunale di San Miniato

Coordina Rosanna Matteoli

VENERDI 10 LUGLIO 21:30

PACE, GUERRA E LE MACERIE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Intervengono

Roberto Speranza, Deputato del Partito Democratico

Bintou Mia Diop, Assessora Regionale Pace e Cooperazione Internazionale

Renzo Ulivieri, Presidente Associazione Italiana Allenatori di Calcio

Coordina Umberto De Giovannangeli, Giornalista de L'Unità e di Limes

Introduce Azzurra Bonaccorsi

SABATO 11 LUGLIO 21:30

SANITA’: LA SFIDA DEL SERVIZIO PUBBLICO UNIVERSALE

Intervengono

Paolo Malacarne, gia Primario della Rianimazione Ospedale di Pisa

Marco Niccolai, della Direzione Nazionale PD

Ylenia Zambito, Senatrice PD

Coordina Giovanni Mennillo, Direttore di Gonews

Introduce Simone Baldi

DOMENICA 12 LUGLIO

21:00 INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ARTE e DISABILITÀ

Esposizione Opere dei ragazzi del Centro Diurno Psichiatrico Fondazione Stella Maris e Istituto di Riabilitazione Casa Verde di San Miniato, del Centro “il Mulino” e dell’Associazione Famiglie Handicappati

Intervengono

Aurelio Cupelli, Gar. dei diritti delle persone disabili del Comune di San Miniato

Elisa Nesti, PD San Miniato

21:30 SPORT & DINTORNI

Lo Sport al potere, le politiche regionali, Il Coni e la realtà impiantistica provinciale, la realtà sanminiatese, la crisi del volontariato, la responsabilità dei dirigenti, Sport e disabilita, lo Sport a scuola

intervengono

Mauro Berruto, Deputato PD e Responsabile Sport (In Videoconferenza)

Matteo Trapani, Consigliere regionale PD

Giacomo Gozzini, Delegato Coni provinciale

Elena Maggiorelli, Assessora allo Sport del Comune di San Miniato

Simone Colla, Avvocato e Dirigente sportivo

Gianluca Battini, Docente di Attività Motorie Scuola Media di San Miniato

Portavoce del Cesvot

Portavoce della rete disabilita di Empoli

Coordina Enzo Ademollo

LUNEDI 13 LUGLIO - 21:30

TESTARDAMENTE UNITARI

SINISTRA E PROGRESSISTI INSIEME PER GOVERNARE L’ITALIA

Intervengono

Marta Bonafoni, Coordinatrice della Segreteria nazionale del PD

Massimiliano Ghimenti, Consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra

Andrea Quartini, Deputato del Movimento Cinque Stelle

Ivan Scalfarotto, Senatore di Italia Viva

Coordina Vanna Profeti

MARTEDI 14 LUGLIO - 21:30

QUANTA UGUAGLIANZA, QUALE UGUAGLIANZA

NELL'ITALIA DI OGGI: IMPEGNI E BATTAGLIE PER | DIRITTI CIVILI

Intervengono

Alessandra Nardini, Assessora regionale PD

Fiora Branconi, Presidente Toscana Pride 2026

Jonathan Lucchesi, Presidente Coming Out

Un Rappresentante dello Sportello Voice

Coordina Lorenzo Rinaldi

MERCOLEDI 15 LUGLIO - 21:30

Sala “Gabbriello Bertini”, con aria condizionata, adiacente alla Festa dell’Unita

ENRICO BERLINGUER: UN’EREDITÀ CHE PARLA AL FUTURO

Proiezione del film di Monica Bartolozzi, sulla Mostra toscana per Enrico

Berlinguer (ingresso libero)

Presentazione dell’Associazione Berlinguer, costituita nella nostra Regione

Insieme alla Regista del film, partecipa Marco Spinelli del Comitato promotore

dell'Associazione

Introduce Sergio Spazzoli

GIOVEDI 16 LUGLIO - 21:30

LA BELLEZZA DELLE DIFFERENZE: APERTURA, ACCOGLIENZA, DIALOGO

interviene

don Andrea Pio Cristiani, Direttore dell'Ufficio Migrantes della Diocesi di San Miniato e Fondatore del Movimento Shalom

testimonianze di

Adamah Gueye, Senegal

Idriss Keira, Costa d’Avorio

Yousef Saidi, Marocco

Coordina Tamara Santini

VENERDI 17 LUGLIO — 21:30

IL FUTURO DELL'ITALIA INDUSTRIALE: TRADIZIONE, INNOVAZIONE E LAVORO

Intervengono

Andrea Orlando, Resp. nazionale politiche industriali PD, gia Ministro del Lavoro

Alessandra Nardini, Assessora regionale PD

Simone Giglioli, Sindaco di San Miniato

Alessandro Gasparri, Segretario generale CGIL Pisa

Francesco Oppedisano, Presidente CNA Pisa

Michele Matteoli, Presidente del Consorzio conciatori di Ponte a Egola

Coordina Elisa Montanelli

SABATO 18 LUGLIO - 21:30

AMMINISTRARE IL COMUNE DI SAN MINIATO

Il Sindaco SIMONE GIGLIOLI e la Giunta comunale

incontrano i cittadini

coordina Carlo Baroni, giornalista de La Nazione

Introduce Tamara Santini

DOMENICA 19 LUGLIO — 21:00

Si può assistere, all’interno della Festa, alla Telecronaca della finale

de! Campionato Mondiale di Calcio.

LUNEDI 20 LUGLIO

21:30 Spazio Dibattiti

In collaborazione con |’Osservatorio “Mario Caciagli”,

in ricordo di Carlo Baccetti

ELEZIONI E DEMOCRAZIA: IL NODO DELLA LEGGE ELETTORALE

Intervengono

Dario Parrini, Sen. Pd, Vicepresidente della Comm. Affari Costituzionali

Antonio Floridia, Saggista e Politologo

Marco Filippeschi, Direttore di Autonomie Locali Italiane

Alberto Cioni, Coordinatore dell'Osservatorio “Mario Caciagli”

Coordina Maria Fancelli

21,30 Spazio Pinocchio

MAGHI SENZA BARRIRERE

La magia come strumento terapeutico e sociale

Spettacolo di Luca Taddei in collaborazione con la scuola di magia

“La corte dei miracoli” di Livorno

MARTEDI 21 LUGLIO - 21:30

SEBBEN CHE SIAMO DONNE...a 80 anni dal voto

Concerto del coro popolare MIRINCORO

Interventi di:

Tamara Santini, PD

Veronica Bagni, Filo Rosso

Franca Battini, Auser

Francesca Bruni, capogruppo di Fratelli d'ltalia

Giorgia Bumma, CISL

Barbara Bussotti, UIL

Grazia Campinoti, ANPI

Enrica Cioli, Noi per San Miniato

Marzia Fattori, Riformisti per San Miniato

Anna Gaetani, ARCI

Lorella Giglioli, Forza Italia

Manola Guazzini, Capogruppo del Gruppo misto

Giuseppina Sandroni, SPI CGIL

MERCOLEDI 22 LUGLIO

18:30 Spazio Pinocchio

TOSCANA, TERRA D’EUROPA

Intervengono

Stefano Bonaccini, Presidente del PD e Eurodeputato

Antonio Mazzeo, Vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana

Introduce Giovanni Russo, Segretario provinciale PD

21:30 Spazio Dibattiti

VECCHIE E NUOVE POVERTA. FRA IMPEGNO E INDIFFERENZA

Intervengono

don Armando Zappolini

Renato Campinoti, Presidente Auser regionale

Matteo Squicciarini, Ass. alle Politiche Sociali del Comune di San Miniato

Vanna Profeti, PD San Miniato

Introduce Carmela Risoli

GIOVEDI 23 LUGLIO -21:30

IL BUON GOVERNO DELLE REGIONI

Cristiano Marcacci, direttore de Il Tirreno,

intervista

Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Introduce Giovanni Russo, Segretario provinciale PD

VENERDI 24 LUGLIO - 21:30

CRIMINALITÀ E DEMOCRAZIA:

L'IMPATTO DELLE MAFIE NEL NOSTRO PAESE

Intervengono

Walter Verini, Senatore, Segretario della Commissione Giustizia,

Capogruppo PD in Commissione Antimafia

Paolo Borrometi, Presidente di Articolo 21

e della Fondazione Piersanti Mattarella

Bintou Mia Diop, Ass. regionale Cultura della legalita e Partecipazione

Coordina Delio Fiordispina

SABATO 25 LUGLIO - 21:30

FINE VITA: IL DIRITTO DI SCEGLIERE

Gli effetti della legge n. 16/2025 della Regione Toscana

Intervengono

Enrico Sostegni, gia Relatore della legge sul “Fine vita”

Alessandro Bussotti, Medico di Medicina Generale

Mara Fadanelli, Infermiera ed esperta in Bioetica

Chiara Fusi, Coordinatrice ComEC

Piero Morino, Medico palliativista

Franca Torre, Capogruppo PD in Consiglio comunale di San Miniato

Coordina Anna Maria Borrini

DOMENICA 26 LUGLIO - 21:30

In collaborazione con ANPI, ARCI, CGIL, Movimento SHALOM

Presentazione del libro di ARTURO SCOTTO, deputato PD

FLOTTILLA, IN VIAGGIO PER GAZA

Diario di bordo per una nuova rotta - Giunti editore

Insieme all'autore, intervengono

Marco Tarquinio, Eurodeputato PD

Serena Spinelli, Consigliera regionale PD

Renzo Ulivieri, Presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio

coordina Francesca Franceschi, Giornalista

introduce Angelo Frosini

LUNEDI 27 LUGLIO - 21:30

Spazio PINOCCHIO

FIOR DE VELENO E FIORE D’ERBA NERA

VINCANTO in CONCERTO

llaria Savini - Voce

Alessandro Cei - Voce e Chitarra

Simone Faraoni - Voce e Fisarmonica

MARTEDI 28 LUGLIO

21:30 LA VOCE DEI GIOVANI

RAPPRESENTANZA, PARTECIPAZIONE E FUTURO

Intervengono

Sofia Canovaro, gia Presidente del Parlamento regionale degli Studenti

Pietro Trapani, della Task Force “GiovaniSi”

Elena Maggiorelli, Ass. alle Politiche giovanili del Comune di San Miniato

Coordina Mattia Ceccatelli

23:30 BRINDISI finale, con tutti i volontari della Festa dell’Unità, insieme a Vincenzo Mastroianni, Tamara Santini, Enrico Bruni, Giovanni Russo

FESTA dell'Unita 2026

spazio Pinocchio ore 21,30

MERCOLEDI 8 SPETTACOLO "Il sentiero del cuore"

SABATO 11 TOMBOLA

DOMENICA 12 SPETTACOLO BALLA BAND

MARTEDI 14 TOMBOLA

GIOVEDI 16 SFILATA DI MODA MARESCA MORELLI

VENERDI 17 SPETTACOLO EMY GALA

SABATO 18 TOMBOLA

DOMENICA 19 SPETTACOLO | FUGGIASCHI

LUNEDI 20 SPETTACOLO LA MAGIA come strumento terapeutico e sociale - Spettacolo di Magia di Luca Taddei in collaborazione con la scuola di magia “La corte dei miracoli" di Livorno

MARTEDI 21 TOMBOLA

MERCOLEDI 22 ORE 18:30 - Iniziativa politica con STEFANO BONACCINI, ANTONIO MAZZEO

GIOVEDI 23 ORE 21:30 - Iniziativa politica con ALESSANDRA TODDE, EUGENIO GIANI

SABATO 25 TOMBOLA

DOMENICA 26 SPETTACOLO ARMONI

LUNEDI 27 SPETTACOLO FIOR DE VELENO e Fiore d'Erba nera Vincanto in concerto

MARTEDI 28 TOMBOLA

Fonte: Partito Democratico Unione Comunale di San Miniato

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