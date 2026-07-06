Fondazione ANT Italia Onlus premia le eccellenze del territorio

Giovedì 9 Luglio, alle ore 19.30, all’interno del suggestivo e prezioso Conservatorio San Niccolò di Prato, torna 'Meravigliosamente Donne in ANT', serata promossa da Fondazione ANT per celebrare la femminilità e l’impegno sociale. Dal 2016, Fondazione ANT premia chi rende il mondo un posto migliore. Un riconoscimento nato per valorizzare le eccellenze femminili vicine alle attività assistenziali di ANT. Quest'anno Meravigliosamente Donne in ANT compie dieci anni. Una decade di coraggio, talento e solidarietà. Non solo una premiazione: dieci anni di gesti concreti. E oggi si evolve, mantenendo intatti i suoi valori più profondi. Perché il bene non ha genere. Nasce così 'Meravigliosamente in ANT'. Un riconoscimento che da quest’anno celebra anche gli uomini. Non è solo un premio, è un impegno che si rinnova. Essere parte di ANT significa non essere spettatori, ma protagonisti di una storia concreta.

L’evento, patrocinato dalla provincia di Prato, sarà l’occasione per Fondazione ANT di premiare 6 benefattori che si sono distinti nel loro lavoro (impresa, sport, comunicazione, sanità, sociale, amica di ANT) e per l’impegno solidale nel sostenere le attività gratuite di assistenza domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica di Fondazione ANT. Durante la serata, alla presenza delle istituzioni, Fondazione ANT consegnerà i riconoscimenti ai selezionati.

Il premio della Sanità è riconosciuto alla dottoressa Teresa Maria Mechi, direttore sanitario dell’Ospedale Santo Stefano di Prato e Direttore del Dipartimento Rete Ospedaliera dell'Azienda USL Toscana Centro. Il premio per il Sociale va a Mariella Carlotti, dirigente del Conservatorio San Niccolò e autrice di numerose pubblicazioni. Il premio all’Impresa a Leonardo Raffaelli, Managing Director dell’azienda Balli Il Lanificio. Per lo Sport alla campionessa di judo Elena Guarducci e per la Comunicazione a Stefano De Biase, giornalista professionista, titolare dell’agenzia Sdb Comunicazione e fondatore del quotidiano sportivo Sport di Prato.

Come gli anni passati torna anche il premio speciale 'Amica di Ant', destinato alle donne che aiutano la Fondazione, ma che non rientrano nelle categorie sopra indicate. Quest’anno il premio andrà a Elisabetta Pastacaldi, presidente annata 2025/2026 dei Rotary Club Prato, ex dirigente scolastica e volontaria ANT. Condurrà la serata la presentatrice Roberta Catarzi. L’evento è patrocinato dalle Donne del Vino.

Il menù della cena placeè sarà affidato alla maestria dello chef Niccolò Palumbo (ristorante Paca, stella Michelin). A chiusura, le meravigliose dolcezze del Maestro pasticcere Luca Borgioli. I vini, serviti dai sommelier di Fisar Prato, sono donati dalle aziende scelte dalle Donne del Vino. La regia del servizio della cena sarà ad opera della Valerio Ricevimenti.

Prima della cena, previa prenotazione, sarà possibile visitare il Conservatorio San Niccolò, direttamente presentato dalla preside Mariella Carlotti e scoprire così un luogo magico e ricco di storia e di importante identità pratese.

"Meravigliosamente in ANT sa unire il valore della solidarietà al riconoscimento di chi, con il proprio impegno quotidiano, contribuisce alla crescita della nostra comunità - ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai -

Fondazione ANT rappresenta una realtà preziosa per il nostro territorio, perché dimostra ogni giorno quanto il volontariato, insieme alla collaborazione tra istituzioni, cittadini, imprese e associazioni, sia una risorsa fondamentale per costruire una comunità più coesa, attenta e vicina alle persone più fragili. Il mio più grande ringraziamento va a tutti coloro che rendono possibile questa straordinaria rete di solidarietà, e le mie congratulazioni ai premiati, esempi di professionalità, altruismo e attenzione verso il territorio"

“Questa iniziativa rappresenta per noi un momento di ringraziamento verso tutti coloro che fanno tanto per il territorio e che sostengono con convinzione le nostre attività - commenta Tiziano Sperandini, delegato ANT per Prato e Pistoia -. Esempi positivi dal punto di vista professionale, sociale e umano, che celebriamo raccontandone la storia, la passione e la dedizione che hanno messo in campo. Per noi è un onore avere al fianco tutti voi ed è un vero piacere essere ospitati nel Conservatorio San Niccolò”.

"Ringrazio la Fondazione ANT Franco Pannuti Ets per aver scelto il Conservatorio San Niccolò quale location per la premiazione delle eccellenze femminili e maschili della nostra città. – asserisce Guido Giovannelli, presidente Fondazione Conservatorio San Niccolò di Prato- Credo che la scelta non sia casuale: San Niccolò rappresenta, infatti, esso stesso una delle eccellenze della nostra città: scrigno di quella bellezza, spesso nascosta ed inattesa, che è un segno distintivo di Prato e della sua gente.In questo solco di eccellenza, si pone la premiazione di ANT, riconoscimento di quelle qualità umane che hanno caratterizzato la storia, anche recente di San Niccolò, che nei secoli prosegue la propria funzione educativa, a tutto tondo, dei ragazzi, gestendo una scuola paritaria cattolica a ciclo completo, che va dalla materna al liceo scientifico Cambridge, secondo il motto “Crescere insieme nella bellezza”.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati al servizio di assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai malati di tumore e ai progetti di prevenzione oncologica che Fondazione ANT porta avanti sul territorio di Pistoia e Prato

Fonte: Ufficio Stampa

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