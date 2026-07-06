Formazione insegnanti attività di sostegno, UniSi apre selezione per corsi di specializzazione

Scuola e Università Siena
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Pubblicato il bando, domande entro il 10 luglio 2026 (ore 14)

L'Università di Siena ha attivato la selezione per l'accesso ai Percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno.

Questi i posti banditi: 50 posti per la scuola dell'infanzia, 100 posti per la scuola primaria, 150 posti per la scuola secondaria di I grado, 108 posti per la scuola secondaria di II grado.

La presentazione delle domande è già aperta e terminerà il 10 luglio 2026 (ore 14).

Il bando e le modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Corsi di Specializzazione sul Sostegno: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2025-26-corsi-di-specializzazione-sul-2 .

I requisiti di ammissione sono riportati nell’avviso di selezione pubblicato online.

Le attività didattiche si tengono in presenza sia per gli insegnamenti che per i laboratori, a partire dalla fine del mese di ottobre 2026. Il calendario didattico è pubblicato alla pagina: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2025-26-corsi-di-specializzazione-sul-5 .

Il titolo rilasciato è il titolo di Specializzazione universitario per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Fonte: Università di Siena

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