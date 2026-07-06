Formazione insegnanti attività di sostegno, UniSi apre selezione per corsi di specializzazione

Pubblicato il bando, domande entro il 10 luglio 2026 (ore 14)
L'Università di Siena ha attivato la selezione per l'accesso ai Percorsi di Specializzazione per Attività di Sostegno.
Questi i posti banditi: 50 posti per la scuola dell'infanzia, 100 posti per la scuola primaria, 150 posti per la scuola secondaria di I grado, 108 posti per la scuola secondaria di II grado.
La presentazione delle domande è già aperta e terminerà il 10 luglio 2026 (ore 14).
Il bando e le modalità di partecipazione sono consultabili nella sezione del portale dedicata ai Corsi di Specializzazione sul Sostegno: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2025-26-corsi-di-specializzazione-sul-2 .
I requisiti di ammissione sono riportati nell’avviso di selezione pubblicato online.
Le attività didattiche si tengono in presenza sia per gli insegnamenti che per i laboratori, a partire dalla fine del mese di ottobre 2026. Il calendario didattico è pubblicato alla pagina: https://www.unisi.it/didattica/formazione-insegnanti/corsi-di-specializzazione-sul-sostegno/aa-2025-26-corsi-di-specializzazione-sul-5 .
Il titolo rilasciato è il titolo di Specializzazione universitario per le attività di Sostegno didattico agli alunni con disabilità.
Fonte: Università di Siena
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