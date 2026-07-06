Morta cinque giorni dopo l'incidente, indagate due persone

Ci sono aggiornamenti sulla morte di Alexandra Halunga. La 23enne di Arezzo è morta cinque giorni dopo un incidente stradale a Foiano della Chiana, era stata dimessa dal pronto soccorso di Cortona ed era tornata a casa. Ci sono adesso due persone iscritte nel registro degli indagati nell'inchiesta della procura di Arezzo: sono il medico che la prese in carico al pronto soccorso e della giovane che era alla guida dell'auto al momento dell'incidente.

L'iscrizione, con l'ipotesi di omicidio colposo, è un atto tecnico disposto in vista dell'autopsia, che sarà giovedì 9 luglio: consentirà agli indagati di nominare propri consulenti in occasione dell'accertamento irripetibile. Proprio l'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso e verificare l'eventuale nesso tra la morte della giovane, il sinistro stradale e le cure ricevute dopo il ricovero.

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