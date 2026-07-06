Incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato ed Empoli, code in direzione Firenze

Cronaca San Miniato
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(foto gonews.it)

Incidente questa mattina, lunedì 6 luglio, sulla Fi-Pi-Li tra San Miniato e Empoli ovest. Nello scontro, avvenuto intorno alle 7, sono rimasti coinvolti almeno due mezzi in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118, gli operatori del servizio manutenzione della Fi-Pi-Li, la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Da quanto emerso fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte: una è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

L'incidente risulta risolto ma restano i rallentamenti alla circolazione. Nell'ultimo aggiornamento delle 8 del portale regionale Muoversi in Toscana segnalati 5 km di coda da Santa Croce sull'Arno a Empoli ovest in direzione Firenze, dal km 32 al km 37.

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