Incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato ed Empoli, code in direzione Firenze

Incidente questa mattina, lunedì 6 luglio, sulla Fi-Pi-Li tra San Miniato e Empoli ovest. Nello scontro, avvenuto intorno alle 7, sono rimasti coinvolti almeno due mezzi in direzione Firenze. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari inviati dal 118, gli operatori del servizio manutenzione della Fi-Pi-Li, la polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità.

Da quanto emerso fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per le persone coinvolte: una è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

L'incidente risulta risolto ma restano i rallentamenti alla circolazione. Nell'ultimo aggiornamento delle 8 del portale regionale Muoversi in Toscana segnalati 5 km di coda da Santa Croce sull'Arno a Empoli ovest in direzione Firenze, dal km 32 al km 37.

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