La cena delle ex dipendenti celebra la storia della Mario Pucci Cecconi

Venerdì 3 luglio si è svolta la consueta cena delle ex dipendenti della Mario Pucci Cecconi Srl. Ogni anno, dalla chiusura ufficiale della produzione, le ex lavoratrici si ritrovano per questo appuntamento, segno del forte legame e dello spirito di squadra costruito negli anni sotto la guida di Mario Pucci.

All'incontro erano presenti donne entrate in azienda fin dagli anni '60: la storia della ditta, infatti, va dal 1° aprile 1957 al 2006. Nel corso del tempo vi hanno lavorato persone di generazioni diverse, alcune rimaste solo pochi anni, altre fino al raggiungimento della pensione. L'azienda era partita con appena quattro dipendenti in un fondo commerciale di via Goito, arrivando a dare lavoro a circa 160 operai e fino a 360 persone tra personale interno e indotto.

La Mario Pucci Cecconi è stata una realtà di primo piano nel settore della camiceria e dell'abbigliamento femminile, contribuendo a trasformare la camicia in un capo protagonista e non più solo accessorio. Mario Pucci, insieme alla moglie Cosetta Goretti - presente anch'essa alla cena - grazie al loro gusto e a una costante ricerca stilistica, hanno saputo affermarsi sul mercato nazionale e internazionale, esportando in oltre 60 Paesi, tra cui Spagna, Francia, Portogallo, Panama, Messico, Hong Kong, Venezuela e Antille Olandesi.

Nel corso degli anni, le creazioni firmate Pucci hanno vestito volti noti come Vittoria Belvedere, Samantha De Grenet, Natasha Stefanenko e molte altre, oltre alle storiche 'signorine buonasera' della Rai, tra cui Nicoletta Orsomando, Rosanna Vaudetti e Maria Giovanna Elmi.

Lo storico edificio della Mario Pucci Cecconi, riconoscibile per la sua inconfondibile struttura, si trova ancora oggi in via Niccoli 22 ed è da tempo sede di un ricamificio gestito da imprenditori castellani.

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