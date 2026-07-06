Leonardo da Vinci S.p.A. e Italo: l'eccellenza del vino italiano sale a bordo dell'Alta Velocità

Leonardo da Vinci S.p.A., parte di Tenute Caviro (azienda di proprietà del Gruppo Caviro, la più grande cooperativa vitivinicola italiana), e Italo, Gruppo intermodale con treni ad alta velocità e servizi su gomma, annunciano una nuova partnership. L'accordo sancisce l'ingresso di una selezione d'eccellenza della cantina nell'offerta di bordo e nelle Lounge Italo Club.

Il progetto eleva il vino da semplice prodotto ad ambasciatore della cultura italiana, trasformando il tempo del viaggio in un’esperienza di degustazione esclusiva e confortevole per ogni tipologia di viaggiatore. Il vino rappresenta, infatti, uno dei driver dell’enogastronomia italiana, brand riconosciuto anche all’estero che funge da volano dell’export e biglietto da visita per numerosi viaggiatori esteri che scelgono l’Italia. Tra le motivazioni per le quali i turisti stranieri scelgono di trascorrere la vacanza da noi significativo il dato relativo ai soggiorni enogastronomici che negli ultimi anni sono cresciuti del +176%[1].

La partnership celebra anche l’eredità culturale di Leonardo da Vinci: la cantina, nata a Vinci nel 1961, opera nel solco degli studi che il Genio dedicò alla viticoltura, ponendosi oggi come erede della sua visione di primo agronomo ed enologo della storia. Il recente restyling del brand Leonardo da Vinci vede il ritorno dell’Uomo Vitruviano in etichetta come elemento distintivo. Il Sangiovese diventa il fulcro del progetto: un vitigno versatile, capace di esprimere identità diverse lungo l’asse Toscana-Romagna, su cui si costruisce l’evoluzione dell’intero portfolio.

La carta dei vini per Italo è stata curata per rispondere ai palati più diversificati attraverso un’ampia offerta del portafoglio Leonardo da Vinci. A bordo il protagonista è il Pignoletto Spumante Brut Emilia-Romagna DOC, una bollicina caratterizzata da note di susina gialla e rosa canina, scelta per la sua freschezza e versatilità. Nelle Lounge Italo Club, presenti nelle principali stazioni italiane, l’esperienza si amplia con una carta dedicata che include il Sangiovese Superiore Riserva Romagna DOC, il Chianti Riserva DOCG e il Vermentino Toscana IGT.

“Per Italo il viaggio è un ‘esperienza a tutto tondo. Inizia dal momento in cui si arriva in stazione, nelle nostre Lounge Italo Club ricche di comfort e offerte per i passeggeri. Puntiamo su partner di eccellenza per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, mettendo in evidenza le perle del Made in Italy. Sappiamo quanto oggi il turismo enogastronomico sia una leva di crescita per il nostro Paese e Italo vuole crescere insieme ai brand italiani di riferimento nel settore” ha dichiarato Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer Italo.

"Portare l’Uomo Vitruviano a bordo dell’alta velocità significa per noi unire la genialità del passato alla modernità del viaggio contemporaneo. Abbiamo selezionato vini capaci di raccontare l’identità dei territori che i treni Italo attraversano quotidianamente. Ogni brindisi diventa così un omaggio alla storia e alla capacità italiana di fare sistema attraverso le sue eccellenze" ha commentato Giovanni Lai, Direttore Generale di Leonardo da Vinci S.p.A. - Tenute Caviro.

Gruppo Caviro

CAVIRO (www.caviro.com) è la più grande Cantina d’Italia e Best Practice internazionale di economia circolare. Fondata nel 1966, è una cooperativa agricola costituita da 22 soci (di cui 20 cantine sociali), 11.500 viticoltori localizzati in 8 regioni d’Italia, per 35.200 ettari di superficie vitata. La produzione di uva delle Cantine socie ha superato nell’ultimo anno le 534.000 tonnellate (circa il 9% dell’uva italiana), che si traducono per Caviro nel confezionamento e nella vendita di 150 milioni di litri di vino. Esporta in 90 Paesi nel mondo una gamma completa di vini italiani, dall’offerta di Cantine Caviro che racchiude i marchi simbolo di tutta la filiera, in primis Tavernello, a quelli di Tenute Caviro, con aziende di proprietà, quali Gerardo Cesari e Leonardo da Vinci che esprimono il valore e la specificità di territori come il Veneto e la Toscana. Con la controllata Caviro Extra, il Gruppo si distingue a livello nazionale e internazionale per essere il precursore di un modello di economia circolare unico e completo “Dalla Vigna alla Vigna”: un circolo virtuoso di valorizzazione dei sottoprodotti della vinificazione che vengono lavorati e trasformati in prodotti nobili, energia e fertilizzanti naturali.

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