L'Estate del Litorale si accende con Marina Dance Parade

È pronto ad accendere l'estate del Litorale pisano Marina Dance Parade, l'attesissimo free music festival giunto alla settima edizione. Questì'anno l'appuntamento a Marina di Pisa in Piazza Baleari e Largo Pontecorvo è per venerdì 10 luglio. Nato da un'idea di Alessandro Trolese, Marco Cardinotti e Fabrizio Fontani, organijzzato da Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo di Fipe, Sib, Silb e degli sponsor Z&P Assicurazioni, Toni Luigi, Residence L'Incanto di Boccadarno, Glou Glou, RELU' Renato Lupetti – Soluzioni per l'Abitare e GiustiAuto e rientra nel cartellone di iniziative Marenia – Non solo Mare 2026.

“Una manifestazione che ormai rappresenta il fulcro degli eventi sul nostro Litorale, capace di unire un pubblico di tutte le età e proporre un divertimento veramente alla portata di tutti.” - le parole del vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Alessandro Trolese - “Marina Dance Parade è un evento che lascia il segno e l'obiettivo è quello di alzare il livello ogni anno e fare in modo che tutti si divertano in armonia”.

“Marina Dance Parade nasce da un'idea fortemente voluta dai nostri stimati dirigenti Alessandro Trolese e Fabrizio Fontani e oggi possiamo parlare di una scommessa vinta” le parole del direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Sono proprio iniziative di qualità come questa a muovere il turismo sul nostro Litorale, che rappresenta il 33% del Pil turistico dell'intera provincia, oltre rendere sempre più ricca l'offerta del nostro territorio”.

“Siamo felici di avere sul Litorale una manifestazione di alto livello che ogni anno è andata in crescendo, una tappa davvero importante per Marina di Pisa, ringraziamo tutti gli organizzato e come amministrazione confermiamo la massima disponibilità” dichiara l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pisa Virginia Mancini.

“È un piacere salutare il ritorno di un evento che negli anni è cresciuto e si è sviluppato diventando sempre più importante nell'estate del nostro Litorale” afferma il presidente del Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

“Il consolidamento di un grande evento come la Marina Dance Parade sul litorale pisano rientra pienamente nella strategia camerale di valorizzazione turistica ed economica della nostra costa. Attraverso il brand 'Terre di Pisa' e la sinergia con le categorie economiche e le istituzioni locali, puntiamo a sostenere manifestazioni di qualità capaci di generare un indotto immediato per le imprese della somministrazione, della ricettività e del commercio di vicinato. Strutturare un festival a ingresso libero in una cornice suggestiva come il lungomare di Marina di Pisa permette di intercettare flussi diversificati di visitatori, qualificando l'offerta d'intrattenimento estiva dell'intera area vasta. Come Camera di Commercio continuiamo a fare sistema con il tessuto imprenditoriale, convinti che la competitività del turismo balneare passi inevitabilmente dalla capacità di creare eventi dinamici, sicuri e di forte richiamo” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il dj Niki The Voice, storico protagonista della Marina Dance Parade, e l'influencer Maria Grazia Lonati

Una serata tutta da vivere, coordinata dalla magistrale regia di Stefano Bini, noto regista di moda affermato a livello internazionale, già protagonista della Montecarlo Fashion Week.

Marina Dance Parade prende il via dalle 19 (ingresso libero), per un tuffo inebriante nella musica dance made in Italy. L'evento è organizzato intorno a due palchi principali, con il main stage in Piazza Baleari, dove risuonerà tutta l'energia dell'electronic stage di Metempsicosi di Leonardo Brogi. In Largo Pontecorvo l'intramontabile Rememories anni '90, che da oltre 15 anni anima club e piazze toscane con il vinile dei dj vecchia scuola, mentre ad aprire le danze in Piazza Viviani ci sarà l'esibizione di ginnastica ritmica a cura delle atlete della Polisportiva Tirrenia.

Non mancherà una ricca e gustosa area street food con il Food Truck Village in via Tullio Crosio. Tra gli artisti gli intramontabili Ricky Le Roy, Mario Più, Luca Pechino e Luca Ferradini con il progetto Metempsicosi; per Rememories '90 Niki The Voice, Francesco Bix, Bizio, Robi D, Clock, Genny Joy e Chiara Chelucci.

Fonte: Confcommercio Pisa

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