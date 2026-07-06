Livorno, si cerca il proprietario di un cane trovato in via Cattaneo

Si tratta di un meticcio simil pitbull maschio senza microchip, che si trova ora al canile comunale
Si cerca il proprietario di un cane trovato vagante sul territorio cittadino. Si tratta di un esemplare maschio di meticcio simil Pitbull, sprovvisto di microchip identificativo, recuperato in data 4 luglio 2026 in via Cattaneo, all'altezza del civico 21. L'animale è stato prontamente messo in sicurezza ed è attualmente ricoverato presso il canile comunale "La Cuccia nel Bosco".
Al fine di favorire il ricongiungimento con la sua famiglia, si invitano i proprietari, o chiunque sia in possesso di informazioni utili, a contattare tempestivamente l’Ufficio Tutela Animali del Comune di Livorno ai numeri 0586 820353 o 0586 820351, oppure al numero cellulare 333 6115042 (attivi in orario d'ufficio). In alternativa, è possibile inviare una comunicazione scritta all’indirizzo e-mail animali@comune.livorno.it.
Fonte: Comune di Livorno
Notizie correlate
Tutte le notizie di Livorno
<< Indietro