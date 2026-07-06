Il Luglio dei piccoli a Empoli: gli appuntamenti della settimana per bambini e bambine

Luglio è cominciato e per le famiglie è il turno di tanti appuntamenti pomeridiani per bambine e bambini in centro e nelle frazioni della città. Nelle ore più fresche ci saranno eventi per tutti i gusti, partiamo in ordine cronologico:

LUNEDÌ 6 LUGLIO - Il primo appuntamento di Palazzo Leggenda è previsto alle ore 17.30 al Parco di via Pier della Francesca (Santa Maria) nella nuova area gioco. Lo staff della biblioteca terrà alcune letture animate per tutti, con il punto prestito attivo per prendere o restituire libri.

MARTEDÌ 7 LUGLIO - Tutte le mattine Palazzo Leggenda rimane aperto. Martedì 7, dalle 10.30 alle 11.30, c'è Nati per Leggere. Mare, montagna, valigie e tante piccole avventure: insieme leggeremo libri dedicati alle vacanze, con immagini, parole, sorrisi ed emozioni. Da 6 a 18 mesi.

Al Parco di Serravalle c'è Musei al Parco, dalle 17 alle 19. I Musei di Empoli si trasferiscono a Serravalle con tanti appuntamenti per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni. Per martedì 7 luglio focus sugli Animali da Museo, tra orsi e gatti. Ogni martedì pomeriggio trasformeremo il parco in uno spazio di scoperta, gioco e creatività dove i bambini potranno cimentarsi in laboratori e attività naturalmente ispirati alle collezioni dei nostri musei! Incontri gratuiti senza prenotazione

Sempre martedì pomeriggio debutta Parco Scenico, la rassegna di spettacoli a cura di Giallo Mare Minimal Teatro nella splendida cornice del Parco Mariambini in centro. Alle 18 arriva 'Mastrobolla' con Fabio Saccomanni. Musica, bolle di sapone e un ritmo energico sono gli ingredienti di questo spettacolo-evento, dove centinaia di persone si trovano a ballare, cantare e ridere in una vera festa che coinvolge tutta la città. Ingresso libero e gratuito!

MERCOLEDÌ 8 LUGLIO - Palazzo Leggenda sotto le Stelle è l'apertura serale di Palazzo Leggenda con letture animate, laboratori creativi e tante sorprese. Dalle 18 alle 20 è Aperibiblio, nel dopocena dalle 21.30 invece l'appuntamento magico sotto le stelle è con il Clown Scintilla! Una serata speciale tra sorprese, spettacolo e momenti indimenticabili all’aperto.

GIOVEDÌ 9 LUGLIO - Non poteva mancare un classico degli appuntamenti estivi: la biblioteca al Parco di Serravalle. Tutti i giovedì dalle 17 alle 20 vi aspettano letture, laboratori e punto prestito.

Per il dopocena ci spostiamo al Torrione di Santa Brigida con Torrione Kids, la rassegna, dedicata alle famiglie, realizzata da Giallo Mare Minimal teatro grazie al sostegno di Fondazione CR Firenze. Alle 21.30 arriva La gabbianella e il gatto di Tieffeu Teatro. Età consigliata tra i 3 e i 10 anni. Ingresso libero e gratuito!

VENERDÌ 10 LUGLIO - La mattina a Palazzo Leggenda è Creatività Digitale: dalle 10.30 alle 12 appuntamento con ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni, si viaggia in motoscafo, barca a vela, sottomarino o qualsiasi cosa galleggi, basta che sia di Lego! Scatena la tua creatività costruendo al computer il mezzo di trasporto dei tuoi sogni per un’estate a tutta velocità!

Dalle 17 alle 19 Palazzo Leggenda si sposta con letture e attività in piazza Madonna della Quiete. Un angolo di Empoli da riscoprire con tante attività per tutte e tutti!

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa