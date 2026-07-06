Montaione, torna Il Paesaggio Ritrovato con 'Viaggio nelle Pènere 26'

Sabato 18 luglio 2026 prosegue il programma escursionistico Il Paesaggio Ritrovato, l'iniziativa dedicata alla scoperta delle bellezze naturali e paesaggistiche di Montaione e dei suoi dintorni.

L'appuntamento di luglio è con Viaggio nelle Pènere 26 – 'Alla notte per le valli perdute', un'escursione naturalistica dal pomeriggio alla notte che conduce i partecipanti lungo gli antichi tracciati delle vie carbonaie, tra i boschi e i paesaggi sospesi tra Montaione e Volterra, fino al Santuario della Pietrina.

L'esperienza sarà arricchita dall'incontro 'Uomo e paesaggio a confine con il nulla', con la presenza, le memorie e le pagine di Rino Salvestrini, accompagnate dai canti e dalle voci di

Gabriele Basso e Sonia Montanaro, in un percorso che intreccia natura e storia.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 lungo la Strada Provinciale dell'Ecce Homo, tra Marrado e San Leonardo (coordinate 43.544282, 10.900189). L'escursione si concluderà intorno alle ore 23.00. Il percorso è lungo circa 8 km e presenta difficoltà escursionistica (E). Si raccomandano abbigliamento e calzature da trekking, acqua e una torcia frontale. Al termine dell'escursione sarà possibile partecipare a un buffet d'accoglienza organizzato dai responsabili del Santuario della Pietrina, per concludere la serata in un'atmosfera conviviale.

Le escursioni del ciclo Il Paesaggio Ritrovato sono guidate da Guide Ambientali Escursionistiche ai sensi della L.R. 61/2024 e sono gratuite e aperte a tutti (adulti e bambini), pur con gradi di difficoltà variabili.

La prenotazione è obbligatoria entro martedì 14 luglio. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche di Montaione allo 0571 699255 o via e-mail (turismo@comune.montaione.fi.it), oppure la guida ambientale al 340 9847686 o via e-mail (a.bernardini@montaionenatura.it).

La rete sentieristica di Montaione, alla base dell’iniziativa, è consultabile su www.montaioneintuscany.it e su cartine disponibili presso l’Ufficio Informazioni Turistiche del Comune.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche