Muore per un malore un turista in mare a Follonica

Cronaca Follonica
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Un turista di 82 anni ha accusato un malore mentre faceva il bagno in mare ed è morto. È avvenuto nella mattinata di lunedì 6 luglio a Pratoranieri, vicino a Follonica.

L'uomo, in vacanza con la moglie, era andato a nuotare quando si è sentito male all'improvviso. Le persone presenti sono intervenute, riportandolo sul bagnasciuga. Lì sono state avviate le manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118 e la Guardia costiera, che ha prestato supporto alle operazioni. Ma non c'è stato nulla da fare e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

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