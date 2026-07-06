Oltre un milione di passeggeri anche a giugno negli aeroporti di Pisa e Firenze

Anche nel mese di giugno il Sistema Aeroportuale Toscano ha superato la soglia del milione di passeggeri, registrando il miglior mese di giugno di sempre e un incremento del +3,9% rispetto al 2025. La crescita ha interessato sia il segmento di mercato internazionale (+4,7%) sia quello nazionale (+1,7%).

I risultati record conseguiti in ogni singolo mese del 2026 hanno consentito al Sistema Aeroportuale Toscano di superare i 4,8 milioni di passeggeri nel primo semestre dell’anno, con un incremento del +5,9% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Risultati dei singoli scali

L’aeroporto “Amerigo Vespucci” di Firenze ha registrato il miglior mese di giugno della propria storia con 396 mila passeggeri transitati e una crescita del +1,4% rispetto a giugno 2025. In crescita nel mese entrambi i segmenti di mercato: internazionale (+1,1%) e nazionale (+4,3%). Anche a giugno Parigi si conferma la rotta più trafficata dello scalo fiorentino, seguita da Londra, Amsterdam, Barcellona e Francoforte.

L’aeroporto di Firenze, con i record storici registrati in ogni singolo mese del 2026, ha superato i 1,9 milioni di passeggeri complessivi nel primo semestre dell’anno, con una crescita del +5,2% rispetto al 2025.

L’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa ha registrato un nuovo record storico nel mese di giugno, con 665 mila passeggeri transitati e una crescita del +5,5% sullo stesso mese del 2025. La performance positiva è stata sostenuta sia dal segmento di traffico internazionale, in aumento del +7,4%, sia da quello nazionale, in miglioramento del +0,8%. Nella classifica delle rotte con il maggior volume di traffico, Londra si conferma al primo posto, seguita da Tirana, Palermo, Parigi e Catania.

Nel primo semestre del 2026 l’aeroporto di Pisa ha superato i 2,9 milioni di passeggeri, stabilendo un nuovo massimo storico e registrando una crescita del +6,4% rispetto all’analogo periodo del 2025.

Fonte: Ufficio Stampa

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