L'Orchestra Fiorentina suona i Coldplay: serata evento a Palazzo Medici Riccardi

La musica dei Coldplay come non l’avete mai sentita: sinfonica, intensa, sorprendente. Martedì 7 luglio, nel Cortile di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, l’Orchestra da Camera Fiorentina porge tributo all’amata band capitanata da Chris Martin. In programma, tra gli altri, successi come “Adventure of a Lifetime”, “Hymn for the Weekend”, “Paradise”, “Clocks”, “Fix You”, “In My Place”, “A Sky Full of Stars”. E ancora, le immancabili “Yellow”, “Viva La Vida”, “Trouble” e “The Scientist”, tutte riproposte in chiave sinfonica, grazie a un raffinato arrangiamento che esalta la cifra melodica dei Coldplay.

Sul podio sale Giuseppe Lanzetta, fondatore e direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, al culmine di una carriera internazionale che lo ha portato sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philharmoniker Chamber Orchestra, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altre prestigiose compagini.

Solista Fernando Dìaz al pianoforte - a cui si devono anche gli arrangiamenti orchestrali – musicista formatosi all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma che spazia con naturalezza tra classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.

Uno sconfinamento nell’extra-colto che ha conquistato tanti appassionati. Come dimenticare infatti gli omaggi ai Coldplay di altre blasonate compagini come la London Symphony Orchestra e la Royal Philharmonic Orchestra.

Prevendite online sul sito ufficiale www.orchestradacamerafiorentina.it, su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

La 46esima stagione dell’Orchestra da Camera Fiorentina è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, Unicoop Firenze e – in art bonus - Fondazione CR Firenze e Intesa Sanpaolo. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra, tel. 055.783374 – 333 7883225 anche via WhatsApp.

Informazioni e prenotazioni

Segreteria Orchestra tel. 055.783374 - 333 7883225 - 339 1632869, anche via whatsapp. www. orchestradacamerafiorentina.it - orchestra.camerafiorentina@ gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa