Parte l’asfaltatura di vicolo Abruzzi a Santa Croce

Dopo i 7 chilometri di asfalti sulle strade principali, la giunta Giannoni riparte la sistemazione delle peggiori strade di Santa Croce come era stato promesso nel programma elettorale.

Sono iniziati questa mattina i lavori per il risanamento del manto stradale di vicolo Abruzzi, una strada a servizio della zona industriale che da anni attendeva di essere sistemata. I lavori dureranno alcuni giorni e non si limiteranno al solo rifacimento del manto di asfalto, ma saranno risanati anche i punti più deteriorati del fondo stradale. L'intera operazione al comune costerà 65mila euro.

Una strada lunga poco più di 250 metri e larga circa 7 metri, che però presenta due diversi tipi di criticità. Nei primi 150 metri infatti i lavori saranno leggermente meno impegnativi e verrà ripristinato il binder, lo strato più profondo del manto di asfalto e poi il piano di usura. Nei secondi 100 metri circa, invece la ditta appaltatrice dovrà intervenire con un lavoro che scenderà più in profondità per sistemare la strada in modo che duri, poi anche qui verrà ripristinato il binder e il piano di usura. I lavori dureranno alcuni giorni e alla fine restituiranno all'intera strada una percorribilità senza buche e un aspetto più decoroso.

Il lavori vengono eseguiti dalla ditta di Empoli cav. Pozzolini Lorenzo srl.

Il progetto è stato seguito personalmente dal sindaco di Santa Croce sull'Arno Roberto Giannoni, che stamani era sul cantiere fin dalle prime ore di avvio dei lavori: “Nel programma avevamo detto tra le altre cose, che avremmo ascoltato le 10 peggiori strade di Santa Croce dal punto di vista degli asfalti, ora proseguiamo con questa che versava in condizioni pessime, quasi impercorribile se non con un veicolo da fuoristrada. Le criticità sono molte sulle viabilità piano piano cercheremo di arrivare a mettere mano a molte situazioni. Inoltre vicolo Abruzzi è una strada su cui si affacciano aziende che lavorano con tutto il mondo e non è pensabile che i clienti entrino da una strada del genere se veramente vogliamo rilanciare il distretto conciario.

“A rendere complicati gli interventi di risanamento degli asfalti come in vicolo Abruzzi, - continua Giannoni - alle volte concorre il fatto che la trascuratezza degli ultimi decenni, ha lasciato che i fondi stradali si deteriorassero ulteriormente. Questo comporta poi, quando ci mettiamo mano, un aumento dei costi, rispetto a una semplice asfaltatura e quindi ci ritarda nel percorso di risanamento degli asfalti di Santa Croce sull'Arno”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

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