Addio a Pietro Pugi, il cordoglio della Stella Maris

Il Presidente della Fondazione IRCCS Stella Maris, Giuliano Maffei, insieme al Cda, ai Revisori dei conti, ai Direttori generale, scientifico e sanitario ed ai dipendenti e collaboratori della Stella Maris, esprimono il loro profondo cordoglio alla moglie Antonella e ai familiari per la scomparsa del Rag. Pietro Pugi, Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Stella Maris.

I funerali si terranno oggi lunedì 6 luglio alle ore 18 presso la Chiesa di Lunata a Capannori (Lucca).

"Abbiamo tutti apprezzato la tua determinata professionalità, la tua attenzione profonda che ci stimolava continuamente a riguardare ed analizzare ogni cosa da tanti punti di vista differenti, compresi quelli spirituali - ricorda con affetto il presidente della Fondazione IRCCS Stella Maris Giuliano Maffei - Che bello che è stato questo viaggio insieme nel costruire una Stella Maris migliore: adesso stiamo dando forma al nostro Nuovo Ospedale dei bambini e dei ragazzi. Sono molti anni che insieme l’abbiamo immaginato e progettato, nonostante le difficoltà, e siamo certi che continueremo a sentirti accanto in ogni passo di questo nuovo cammino che abbiamo cominciato insieme" .

Fonte: Ufficio Stampa