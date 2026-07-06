Scandicci, si fingono tecnici dell'acquedotto per entrare in casa: l'allerta di Publiacqua

Una cittadina residente a Scandicci ha segnalato a Publiacqua un presunto tentativo di truffa. Secondo quanto riferito, due persone si sarebbero presentate qualificandosi come operai dell'acquedotto e l'avrebbero invitata a rientrare in casa per verificare se il contatore fosse in funzione, sostenendo di dover effettuare controlli su presunti consumi anomali e perdite occulte.

A seguito della segnalazione, Publiacqua ha precisato che nessun proprio incaricato sta effettuando verifiche di questo tipo e ha ricordato che i propri operatori non entrano nelle abitazioni private per eseguire controlli sui contatori o sui consumi.

L'azienda invita i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente a Publiacqua o alle forze dell'ordine qualsiasi episodio o richiesta sospetta.