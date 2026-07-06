Revocato il divieto di balneazione alla Bellana e alla Terrazza Mascagni

Rimane ancora in vigore il divieto alla scalinata di Antignano
L’Amministrazione comunale, visto l’esito favorevole degli ultimi campionamenti predisposti da ARPAT, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa “Bellana” e “Terrazza Mascagni”. Il divieto era stato disposto, in via cautelativa, dopo le forti piogge cadute nella notte tra il 29 e il 30 giugno.
Al momento rimane attivo il divieto temporaneo di balneazione nell’area “Accademia Sud”, limitatamente allo specchio d’acqua che va da cento metri a nord fino a cento metri a sud rispetto alla Scalinata di Antignano.
Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa
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