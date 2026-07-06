Revocato il divieto di balneazione alla Bellana e alla Terrazza Mascagni

L’Amministrazione comunale, visto l’esito favorevole degli ultimi campionamenti predisposti da ARPAT, ha revocato il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di costa “Bellana” e “Terrazza Mascagni”. Il divieto era stato disposto, in via cautelativa, dopo le forti piogge cadute nella notte tra il 29 e il 30 giugno.

Al momento rimane attivo il divieto temporaneo di balneazione nell’area “Accademia Sud”, limitatamente allo specchio d’acqua che va da cento metri a nord fino a cento metri a sud rispetto alla Scalinata di Antignano.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Notizie correlate