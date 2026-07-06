Ex-Otago, Ministri e Virginiana Miller per 'RockUnMonte' a Montespertoli

“RockUnMonte (RUM) è un esempio concreto di come la cultura e la musica possano diventare strumenti di partecipazione, crescita e coesione sociale. Da quattordici anni questo festival riesce a coniugare la valorizzazione del territorio con la promozione della musica dal vivo, dando spazio sia ad artisti affermati sia ai giovani talenti e coinvolgendo associazioni, volontari e realtà locali. È proprio questa capacità di fare comunità, rendendo la cultura accessibile a tutti attraverso un programma gratuito e diffuso nel cuore di Montespertoli, a rappresentare uno dei punti di forza della Toscana. Eventi come questo contribuiscono a rendere vivi i nostri borghi, a sostenere il tessuto culturale e sociale e a offrire occasioni di incontro che arricchiscono l’intera comunità”. Così la presidente del Consiglio regionale, Stefania Saccardi, dando il “la” alla conferenza stampa di presentazione del Festival, organizzato dall’Associazione Vitamina M, con il patrocinio e il contributo del Comune di Montespertoli.

La tre giorni di musica, cultura e partecipazione – dal 10 al 12 luglio, a ingresso gratuito – si conferma tra gli appuntamenti musicali estivi di riferimento della Toscana, con una proposta che offre un mix di concerti dal vivo, spazi di socialità e attività collaterali. Nato nel 2012 e cresciuto come festival di comunità, RUM ha progressivamente consolidato negli anni la propria identità, diventando un punto di incontro tra pubblico, artisti e realtà locali. Sui suoi palchi sono passati nomi come 99 Posse, La Rappresentante di Lista, Diaframma, Modena City Ramblers, Punkreas, Giancane, Nada, Emma Nolde e molti altri protagonisti della scena indipendente italiana.

Per l’edizione 2026 il festival raddoppia gli spazi live, distribuendo eventi e attività tra piazza del Popolo e piazza Machiavelli, che trasformeranno il centro del paese in un piccolo circuito musicale diffuso per tutta la durata della manifestazione, che si inserisce nel calendario culturale estivo del Comune di Montespertoli, per valorizzare il territorio attraverso la musica e la partecipazione collettiva.

Ad entrare nel vivo dell’evento il sindaco di Montespertoli, Alessio Mugnaini: “RockUnMonte fa guardare Montespertoli con occhi diversi. Per tre giorni, ogni luglio, il nostro paese cambia volto: le piazze si riempiono di musica, di giovani, di famiglie e la comunità è più viva, accogliente e capace di creare cultura. Questo festival ha la grande capacità di crescere senza perdere la propria identità. In quattordici anni sono saliti sul palco artisti di grande valore e il festival è diventato un appuntamento riconosciuto a livello regionale ma ha mantenuto intatto lo spirito con cui è nato: quello di un gruppo di ragazze e ragazzi che, con passione, impegno e volontariato, ha deciso di costruire qualcosa di bello per la propria comunità. Non è affatto scontato che un progetto nato nel 2012 sia arrivato fin qui, consolidandosi anno dopo anno e diventando un punto di riferimento dell’estate montespertolese. Ancora meno scontato è che sia riuscito a rimanere gratuito, aperto a tutti, sempre più inclusivo e capace di creare occasioni di incontro autentiche, senza barriere e senza filtri. Il merito va all’associazione Vitamina M e a tutti i volontari che ogni anno dedicano tempo, energie e competenze per rendere possibile questa manifestazione. Edizione dopo edizione hanno saputo alzare l’asticella, innovando senza snaturare il festival e dimostrando quanto la partecipazione e l’impegno civico possano fare la differenza. Come Amministrazione comunale continuiamo a sostenere RUM con convinzione, perché crediamo che iniziative come questa rappresentino un investimento per il territorio”. “Quest’anno, inoltre, il festival offrirà un motivo in più per vivere il centro storico. Tra un concerto e l’altro sarà infatti possibile ammirare i primi murales realizzati nell’ambito del festival Forme, un progetto che arricchisce gli spazi pubblici attraverso l’arte urbana e contribuisce a rendere Montespertoli più bella. Ci vediamo in piazza!”, ha concluso il Sindaco.

Particolarmente soddisfatto il presidente di Vitamina M, Filippo Conticelli: “Sono entrato in associazione dalla terza edizione, e vedere RUM arrivare alla quattordicesima edizione con questa energia è una grande soddisfazione. Il fatto di raddoppiare gli spazi live, portando la musica sia in piazza del Popolo che in piazza Machiavelli, racconta bene la direzione che vogliamo dare a questa manifestazione: aprirci sempre di più al territorio, mantenendo intatta l’anima che ci ha sempre contraddistinto, quella della partecipazione gratuita e della contaminazione tra generi e linguaggi musicali. Ringrazio il Comune di Montespertoli per il patrocinio e il contributo, e tutte le persone che ogni anno rendono possibile questo evento con il loro lavoro e la loro passione”.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Cinzia Zeni, addetta alla comunicazione: “RUM l’ho sempre guardato da fuori, prima da spettatrice, poi da volontaria occasionale nelle giornate del festival. Quest’anno, per la prima volta, l’ho visto nascere da dentro. E scoprire tutto quello che c’è dietro a queste tre giornate — le serate passate a progettare, le idee buttate via e riprese, le piccole cose che sembrano invisibili ma tengono in piedi tutto — mi ha fatto innamorare di questo festival in un modo nuovo. Non è più solo un ricordo d’estate, è diventato qualcosa che sento mio. E quando penso alle piazze che si riempiono di persone, di musica, di voci che si incontrano, mi rendo conto che ogni fatica di questi mesi vale ogni singolo istante di quelle tre giornate”.

Programma Festival

Anche per questa edizione, la programmazione attraversa diversi linguaggi della scena musicale italiana contemporanea, affiancando ai nomi principali artisti emergenti e progetti del territorio.

Si parte venerdì 10 luglio con gli Ex-Otago, tra i nomi più riconoscibili dell’indie-pop italiano, che apriranno il festival in piazza Macchiavelli con un’esibizione che mescola melodie da cantautorato italiano e contaminazioni pop; in piazza del Popolo GAL con il suo live darà il via alle esibizioni musicali, seguito dal dj set a cura di Maghero.

Sabato 11 luglio la programmazione musicale torna ad animare le due piazze. In piazza del Popolo ci saranno Ossa di Cane, band che unisce l’estetica hip-hop a quella della musica contemporanea. In piazza Macchiavelli suonerà il rock diretto e potente dei Ministri, una delle band più solide e apprezzate del panorama alternative rock italiano, con uno spettacolo ad alto impatto energetico. Prima del live principale dei Ministri, ci saranno i Winston Alpaca, vincitori del RockUnMonte Contest, organizzato per dare visibilità ai nuovi talenti emergenti del territorio, mentre a chiudere la serata – in piazza del Popolo – ci sarà il dj set a cura di Pippo.

Domenica 12 luglio il festival si chiuderà con una grande festa in piazza del Popolo.

Sul palco i Virginiana Miller, storica formazione toscana del rock alternativo, porteranno un repertorio caratterizzato da scrittura raffinata e forte identità musicale; la serata si protrarrà fino a notte fonda con il dj set a cura dell’Associazione Vitamina M. RockUnMonte non è solo musica.

Ogni giorno, dalle 19:45 alle 20:45, in piazza del Popolo, il festival ospiterà un ciclo di talk dal titolo “Un concentrato di parole”, spazi di confronto dedicati a idee, storie ed esperienze sociali e culturali, in collaborazione con realtà e associazioni del territorio: venerdì 10 luglio con Cooperativa Il Girasole Firenze e Calcio Sociale Empoli, sabato 11 luglio con Associazione MaREMoSso e Nuova Aurora APS, domenica 12 luglio con Associazione Tocca a Noi e Mauro Scopelliti di LìLà Toys Firenze.

Accanto ai concerti, il RockUnMonte Festival offrirà anche un’ampia area street food, con proposte per tutti i gusti comprese opzioni vegetariane e vegane e un mercatino con espositori di artigianato, illustrazione e creazioni handmade, pensato per favorire l’incontro tra pubblico e realtà locali. A questi si affiancano i talk sopra descritti, contribuendo a costruire un’esperienza che va oltre la dimensione puramente musicale. L’evento si sviluppa come spazio aperto e inclusivo, pensato per un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione alla dimensione comunitaria e alla fruizione libera degli spazi.

Fonte: Ufficio Stampa

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