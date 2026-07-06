Saggio di fine anno per le ragazze dello Sportingalleno

Un pomeriggio all'insegna dell'emozione, dello sport e della passione quello andato in scena venerdì 3 luglio. Lo Sportingalleno, presieduto da Monica Bini, ha presentato il tradizionale saggio di fine anno di ginnastica ritmica davanti a un pubblico numeroso e partecipe alla palestra di Staffoli.

Le atlete, dalle più piccole alle più grandi, si sono esibite in una serie di esercizi che hanno messo in luce il percorso di crescita compiuto durante l'anno, conquistando calorosi applausi e regalando grande emozione. Alla manifestazione hanno preso parte la sindaca di Fucecchio Emma Donnini e l'assessore dello sport Fabio Gargani, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell'amministrazione a una realtà sportiva piccola ma presente nel territorio. Di seguito la nota.

Grande merito dei risultati raggiunti va alla nuova tecnica Giada Bruni, arrivata a settembre alla guida del gruppo. Allenatrice preparata e appassionata , ha lavorato con impegno e dedizione per restituire fiducia alle ginnaste, costruendo solide basi tecniche e motivazionali.

Le atlete hanno ottenuto ottimi risultati nelle competizioni regionali e si sono distinte anche nelle recenti gare nazionali disputate a Rimini.

Al suo fianco opera Rebecca Pompei, ex-ginnasta dell'associazione, che segue con pazienza e competenza e la giusta dose di fermezza il gruppo delle più piccole , accompagnandole nei loro primi passi di questa disciplina.

Un ringraziamento va a Carla Pagni che ha seguito le atlete durante l'anno per il corso di danza classica per migliorare gli esercizi .

Il tutto avviene in un ambiente che sa essere una vera e propria famiglia, nella quale ogni ginnasta può crescere, migliorare e sentirsi valorizzata.

L'entusiasmo e la determinazione dimostrati oggi fanno ben sperare per il futuro: siamo certi che sentiremo ancora parlare di Sportingalleno e delle sue giovani atlete .

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