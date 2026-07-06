Sindaci più amati d'Italia: Sara Funaro prima in classifica

La sindaca di Firenze Sara Funaro, con un gradimento del 66% in crescita del 5,4% rispetto al giorno delle elezioni, è il primo cittadino più apprezzato d'Italia secondo il Governance Poll 2026, classifica dei sindaci e governatori più amati d'Italia del Sole 24 Ore. Il censimento annuale sul consenso ai sindaci da parte dei propri cittadini (realizzato da Noto Sondaggi) vede Funaro, prima donna a guidare la classifica, registrare un balzo di 11 punti rispetto alla rilevazione dello scorso anno e condividere il podio a livello nazionale con il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e quello di Napoli Gaetano Manfredi.

Funaro prima tra i sindaci italiani, Giani settimo tra i governatori

L'analisi in Toscana inquadra dunque Sara Funaro prima tra i sindaci italiani e, per la classifica dei governatori, Eugenio Giani è al settimo posto con il 56,5% dei consensi, in crescita del 2,6% rispetto al giorno delle elezioni (nel sondaggio realizzato nel 2025 il consenso era al 58,5%). Tra gli altri primi cittadini in Toscana il secondo che si trova, scorrendo la classifica, è Mario Pardini, sindaco di Lucca, al 22esimo posto in Italia con il 56% dei consensi (+5% rispetto al giorno delle elezioni, 55% il risultato nel sondaggio 2025). Segue al 27esimo posto a livello nazionale Francesco Persiani, sindaco di Massa, (55,5% dei consensi, +1,1% rispetto al giorno delle elezioni, 55% nel 2025). Al 36esimo posto Antonfrancesco Vivarelli Colonna sindaco di Grosseto (54,5% dei consensi, -1,7% rispetto al giorno delle elezioni, 53% nel sondaggio 2025), al 46esimo posto Nicoletta Fabio sindaco di Siena (53,5% dei consensi, +1,3% dall'elezione, 55% nel 2025) e ancora il sindaco di Pisa Michele Conti al 64esimo posto (51% dei consensi, -1,3 rispetto alle elezioni, 55% nel sondaggio 2025). Chiude la presenza dei sindaci toscani in classifica il primo cittadino di Livorno Luca Salvetti, al 67esimo posto a livello nazionale con il 50% dei consensi (-1,7% rispetto al giorno delle elezioni, 53% nell'analisi 2025).

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