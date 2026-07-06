Sovraffollamento carcerario in Toscana, Falchi (AVS): "Situazione non tollerabile"

"L'indicazione del DAP di mettere i detenuti a dormire per terra è la resa più vergognosa di un governo che ha fallito completamente nella gestione del sistema carcerario. Non è tollerabile che, nel 2026, in una regione come la Toscana, la soluzione al sovraffollamento sia calpestare la dignità delle persone ammassandole su materassi nelle celle".

Lo dichiara in una nota Lorenzo Falchi, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra in Consiglio regionale toscano, commentando la direttiva del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che impone di utilizzare ogni spazio disponibile, anche mettendo brande o materassi per terra, per far fronte all’emergenza carceri.

"Il sovraffollamento nelle carceri toscane ha raggiunto livelli drammatici. Il ministro della Giustizia invece di stanziare risorse per l’edilizia penitenziaria o investire in misure alternative alla detenzione, risponde con l'utilizzo dei materassi per terra. Una misura che lede i diritti fondamentali dei detenuti e rende ancora più impossibile qualsiasi attività di recupero e reinserimento sociale".

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