Una targa dal sindaco Mantellassi per i 40 anni della S.C. Costruzioni Meccaniche

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La visita all'azienda del Terrafino specializzata in impianti per macchine da conceria e impianti di depurazione

Quattro decenni di lavoro a tutela dell'ambiente e della sicurezza nel mondo del lavoro. La S.C. Costruzioni Meccaniche di via VIII Marzo al Terrafino è una delle ultime aziende visitate dal sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, per il traguardo dei 40 anni di attività.

L'azienda progetta, costruisce ed installa impianti e attrezzature per diversi settori industriali, in particolar modo macchine per conceria e impianti di depurazione. Nello specifico, il pretrattamento, la filtrazione e il recupero delle acque di scarico sono tra gli obiettivi principali di questi macchinari.

Il sindaco Mantellassi, a riconoscenza dell'impegno sul territorio, ha consegnato ai due soci Roberto Calattini e Fabio Scardigli una targa a nome dell'amministrazione comunale: "La S.C. Costruzioni Meccaniche è un bell’orgoglio empolese. Una realtà del Terrafino che dà lavoro a molte persone e che si sta inserendo in un importante progetto nazionale di crescita e sviluppo con imprese di livello nazionale. Sono stato a trovare i proprietari per visitare l’impresa e ringraziarli dell'apporto a tutto il tessuto produttivo di Empoli".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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