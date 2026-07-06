Torna il “Luglio Pontaegolese”: tre giovedì di cibo e musica

Tre serate e tre temi diversi per un mese all'insegna del divertimento. A Ponte a Egola torna il Luglio Pontaegolese, l'appuntamento estivo che animerà il centro del paese nei giovedì di luglio. La manifestazione è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola, in collaborazione con Confcommercio Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa e con il patrocinio del Comune di San Miniato.

La manifestazione simbolo dell'estate pontaegolese è pronta a regalare una serie di appuntamenti all'insegna della musica, con spettacoli, intrattenimento e convivialità nelle serate di giovedì 9, giovedì 16 e giovedì 23 luglio. Un tris di serate da gustare all’aria aperta, nel cuore della frazione, fra i negozi aperti per lo shopping sotto le stelle. Tutte le serate si terranno dalle ore 20 fino a mezzanotte tra piazza Spalletti Stellato e la centralissima via Diaz, che per l’occasione resterà chiusa al traffico.

“Siamo molto soddisfatti perché la squadra del Centro Commerciale Naturale continua ad allargarsi e a diventare sempre più forte” - dichiara la presidente del Centro Commerciale Naturale di Ponte a Egola Valentina Turini - “Il programma di quest'anno è stato costruito per coinvolgere pubblici diversi: partiremo con una serata dedicata agli anni '90, capace di richiamare persone di tutte le età a ballare i pezzi più popolari del periodo, e proseguiremo con altri appuntamenti che animeranno il centro per tutta l'estate. Il 9 luglio frittura in piazza curata da Giorgio Mare, che sarà protagonista anche della serata a tema latino il 16 luglio con la sua paella ad accompagnare musica, ballerini brasiliani, esibizioni di capoeira e spettacoli ispirati al mondo latinoamericano. L'ultimo appuntamento dwl 23 luglio vedrà invece protagonisti la scuola di musica con diversi gruppi musicali, spettacoli per bambini e una cena organizzata insieme alle associazioni del territorio con finalità benefiche: il ricavato sarà infatti condiviso per sostenere iniziative solidali. Crediamo che questo sia il modo migliore per vivere il centro storico, creando occasioni di incontro, divertimento e partecipazione”.

“Siamo estremamente soddisfatti del percorso che il Centro Commerciale Naturale sta portando avanti. Si percepisce un'energia che nasce dal territorio e dagli operatori economici e, con questi presupposti, possiamo davvero toglierci grandi soddisfazioni. Ringrazio l'amministrazione comunale, che ha creduto nel progetto dei Centri Commerciali Naturali, e insieme alla Camera di Commercio, ha contribuito a finanziarne le iniziative. L'obiettivo è portare persone sul territorio, valorizzarne le attività e ribadire il ruolo fondamentale del commercio per la vivibilità delle nostre città” afferma il coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.

“Per la riuscita di manifestazioni come queste serve una forte sinergia tra tutti i soggetti coinvolti. Il Comune vuole essere parte integrante di questa squadra, facendo la propria parte per sostenere iniziative che rendono vivo il territorio. Il programma mette insieme musica, danza, spettacolo e momenti di convivialità: è una bellissima festa dell'estate che contribuisce a rendere più attrattivo il centro cittadino e a rafforzare il senso di comunità. Sono certo che, grazie alla collaborazione tra amministrazione, CCN e associazioni, queste iniziative potranno ottenere un ottimo successo” le parole dell'assessore al Commercio del Comune di San Miniato Giacomo Gozzini.

“Il sostegno a una manifestazione come il Luglio Pontaegolese rientra appieno nella strategia della Camera di Commercio volta a rafforzare la vivacità economica e sociale delle nostre frazioni e dei centri minori. Attraverso la cooperazione con il mondo associativo, puntiamo ad attivare progetti di animazione territoriale capaci di supportare in modo diretto il commercio di vicinato, i pubblici esercizi e l'artigianato locale. Creare occasioni di aggregazione diffuse nel periodo estivo significa valorizzare l'identità del territorio e renderlo più accogliente sia per i residenti sia per i visitatori. Restiamo convinti che la competitività della nostra area vasta si consolidi anche promuovendo le peculiarità di ciascuna comunità, integrando l’economia locale con i circuiti di promozione turistica delle Terre di Pisa” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione le consigliere e consiglieri del Centro Commerciale Naturale Sabrina Casalini, Roberto Scutaro, Nadia Bianchi, Elisabetta Catarsi e Soraya Torrisi.

Il programma prenderà il via giovedì 9 luglio con il primo appuntamento della rassegna “Sorrisi '90”: balliamo ricordando gli anni '90, dove saranno protagonisti i mitici anni '90, i suoni, l'energia, e lo stile inconfondibile che hanno caratterizzato quest'epoca. Specialità gastronomica della serata frittura di pesce in Piazza Spalletti Stellato.

Il secondo appuntamento sarà giovedì 16 luglio con la coinvolgente Festa Latina, una serata all'insegna dei ritmi caraibici, del ballo e del divertimento, pronta a trasformare le vie del centro in una grande pista a cielo aperto, dove sarà possibile gustare un'ottima paella.

Gran finale giovedì 23 luglio con la tradizionale Cena sotto le Stelle, uno dei momenti più attesi dell'estate pontaegolese, che riunirà il paese in una lunga tavolata in piazza Spalletti Stellato per condividere una serata all'insegna della buona cucina, della convivialità e dello stare insieme.

Notizie correlate