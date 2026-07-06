Torneo di burraco solidale al Lido di Camaiore con la Fondazione 'Io sto con Chiara'

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Il ricavato della gara di beneficenza contribuirà all'acquisto di un dispositivo a infrarossi per il pronto soccorso pediatrico

La Fondazione Io sto con Chiara organizza un altro torneo di burraco solidale, stavolta sul mare. L'appuntamento è per il 23 luglio al Bagno Isonzo al Lido di Camaiore (Lungomare Europa, 28) alle 19.30 con aperitivo in terrazza e poi inizio del torneo. Il ricavato della gara di beneficenza contribuirà all'acquisto di un dispositivo a infrarossi per il pronto soccorso pediatrico per facilitare l'individuazione degli accessi venosi nei bambini.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

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