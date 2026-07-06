Torneo di burraco solidale al Lido di Camaiore con la Fondazione 'Io sto con Chiara'

La Fondazione Io sto con Chiara organizza un altro torneo di burraco solidale, stavolta sul mare. L'appuntamento è per il 23 luglio al Bagno Isonzo al Lido di Camaiore (Lungomare Europa, 28) alle 19.30 con aperitivo in terrazza e poi inizio del torneo. Il ricavato della gara di beneficenza contribuirà all'acquisto di un dispositivo a infrarossi per il pronto soccorso pediatrico per facilitare l'individuazione degli accessi venosi nei bambini.

Fonte: AOU Pisana - Ufficio Stampa

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