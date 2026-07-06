Tragico incidente in scooter nella notte a Cerreto Guidi, muore un 18enne

Cronaca Cerreto Guidi
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Lo schianto lungo la via Francesca Sud, in località Stabbia. Inutili i soccorsi del 118. Illese le due persone a bordo dell'auto

Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita nella notte in seguito a un incidente stradale avvenuto a Cerreto Guidi. Lo scontro si è verificato intorno alla mezzanotte e mezzo lungo la via Francesca Sud, in località Stabbia.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il giovane viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto. A bordo della vettura si trovavano due persone, rimaste illese.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno soccorso il 18enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi di rianimazione dei medici, il ragazzo è morto poco dopo l’arrivo in pronto soccorso.

Accertamenti sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

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