Treni Firenze, circolazione ferroviaria interrotta per lavori a Ponte al Pino

Al via da oggi a Firenze alla sospensione della circolazione ferroviaria tra Campo di Marte-Rifredi e Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. L'interruzione è iniziata ieri sera, 5 luglio, alle 23 e terminerà alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Si tratta della prima fase dei lavori di sostituzione di Ponte al Pino, che proseguirà con la seconda parte programmata dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio, sempre con interruzione dei treni tra le stazioni.

Un'operazione con inevitabili disagi per i pendolari, che di fatto divide l'Italia in due, anticipata da una fitta campagna di comunicazione e per la quale è stato messo in campo un servizio di navette e bus sostitutivi per trasportare i passeggeri tra le stazioni e poter proseguire il viaggio. Definita "un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari" dal presidente della Regione Eugenio Giani e dall'assessore alle Infrastrutture e Trasporti Filippo Boni, che hanno raccomandato attenzione nei giorni di chiusura per i lavori sul cavalcaferrovia: coloro che verranno a Firenze da qualsiasi linea, viene ricordato, dovranno verificare gli orari dei treni che potranno subire modifiche e cancellazioni parziali o totali. Durante i giorni dell'interruzione tutti i treni in arrivo a Firenze da sud, compresi quelli del servizio regionale abitualmente usati dai lavoratori, si arresteranno a Firenze Campo di Marte, stazione dai pressi della quale partirà il servizio di navette gratuite per i possessori di titolo ferroviario valido, organizzato dal Comune di Firenze.

A Campo di Marte questa mattina presente numeroso personale per indicare ai viaggiatori il percorso da proseguire con i mezzi sostitutivi. Registrato qualche momentaneo smarrimento per utenti dei treni regionali e turisti, instradati verso bus e tramvia così come i viaggiatori dell'Alta Velocità, verso le navette sostitutive per il trasferimento a Santa Maria Novella.

Navette e collegamenti con la tramvia. Modifiche a linee autobus

In occasione del blocco totale della circolazione dei treni per i lavori di sostituzione di Ponte al Pino da parte di RFI, una navetta collegherà la zona Stazione Campo Marte con le linee T1 e T2 della tramvia. A spiegarlo in una nota è Autolinee Toscane:

Per il servizio extraurbano, le corse solitamente con capolinea a Piazzale Montelungo, partiranno dall’Autostazione di Santa Caterina, nei pressi della Stazione di SMN.

Navetta da Campo Marte a T1 e T2

Orario

dalle 6.00 alle 24.00 (il 30 luglio dalle 6.00 alle 13.00)

Percorso

partenza: dalla fermata in Via Masaccio all’incrocio con Via Mazzini

arrivo per T2: in zona di Piazza della Libertà

arrivo per T1 :in Viale Strozzi

Frequenza

tra le 6.00 e le 7.00 una corsa ogni 24 minuti

dalle 7.00 alle 20.00 corse ogni 6-8 minuti

dalle 20 alle 24.00 una corsa ogni 12 minuti

Con biglietto ferroviario sia Alta Velocità che Regionale inoltre sarà possibile utilizzare gratuitamente i tram della linea T1 nella tratta Strozzi Fallaci - Alamanni Stazione e della linea T2 tra Libertà Parterre e Alamanni Stazione. Col solo biglietto regionale, infine, sarà possibile utilizzare gratuitamente la T1 nel tratto Strozzi Fallaci-Careggi.

Modifiche alle linee 10, 12, 13, 17, 20 e 22

dalle 20.00 di domenica 5 luglio fino a tutto il 9 luglio saranno deviate:

la linea 12 in direzione Il Prato Barbetti che transiterà da Via Mazzini e Via Masaccio senza passare da Via Mannelli

la linea 13 in direzione di Piazzale Michelangiolo che transiterà da Via dei Della Robbia e Viale Segni senza transitare da Via Masaccio

dalle 21.00 di domenica 5 luglio e fino a tutto il 9 luglio saranno deviate le linee 17, 20 e la linea 22 notturna che transiteranno da Viale dei Mille senza passare da Via del Pratellino.

Per la linea 10 si prevede un capolinea unico a Settignano. La linea transiterà da Viale dei Mille, Via Pacinotti, Viale Volta, Via Dogali, Viale dei Mille, Viale Fanti e Largo Gennarelli dove riprenderà il percorso in direzione di Settignano.

Corse extraurbane a Santa Caterina

Dal 6 al 9 luglio e dal 27 al 30 luglio il nuovo capolinea delle partenze da Firenze sarà presso l’Autostazione di Santa Caterina (nei pressi della stazione SMN).

Cambieranno quindi itinerario e capolinea alcune corse delle linee 301A, 302A, 307A, 319A, 322A, 330A, 343A, 345A, 345AB, 350A, 351A, 353A, 360A, 365A, 370A.

In ingresso, direzione Firenze, non tutte le corse arriveranno a Santa Caterina, ma concluderanno il servizio presso le fermate di Strozzi Fallaci, Via del Romito e Viale Fratelli Rosselli, nei pressi della T1 e T2.

Ci saranno solo alcune corse, dirette verso l’Ospedale e verso il Polo di Novoli, che transiteranno da Montelungo (Con fermata in corrispondenza dell’urbano, in fondo alla Via).

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