Ufficiale, Empoli: torna Pagliuca come tecnico

Guido Pagliuca torna sulla panchina azzurra e sarà il nuovo allenatore dell’Empoli dopo la breve esperienza dello scorso anno. Il contratto rimane quello in essere, dunque fino al 30 giugno 2027.
La notizia su Empoli Channel.
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