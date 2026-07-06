Use Computer Gross, Andrea Scali torna in biancorosso

Andrea Scali torna a casa. Dopo tanti anni nelle squadre della zona e spesso anche da avversario al pala Sammontana con le maglie dell’Abc Castelfiorentino e dell’Olimpia Legnaia, l’ala forte empolese classe 1994, nato e cresciuto nel vivaio biancorosso, vesta di nuovo la casacca biancorossa. Un rinforzo importante dal punto di vista tecnico ma anche il piacere di riavere a Empoli un ragazzo legato all’ambiente ormai da tanti anni. Bentornato a casa Andrea.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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