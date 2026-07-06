Utopia del Buongusto fa tappa a Montaione con 'Urge' di Andrea Kaemmerle

Prosegue il cartellone di Utopia del Buongusto, il festival teatral-gastronomico ideato da Guascone Teatro, che fino al 31 ottobre porterà 45 appuntamenti tra teatro, musica e convivialità in borghi, piazze e luoghi storici della Toscana. Martedì 7 luglio, alle 21.30, Piazza Branchi a Montaione ospiterà lo spettacolo 'Urge. Come dal nichilismo cosmico passammo alla torta Sacher', scritto e interpretato da Andrea Kaemmerle con la partecipazione del cantautore Luca Guidi, voce e chitarra.

Giunto alla ventinovesima edizione, il festival attraversa le province di Pisa, Lucca, Firenze, Livorno e Prato con 45 appuntamenti, 31 spettacoli e 22 compagnie professionali. La formula è quella che da anni caratterizza la rassegna: una serata che unisce spettacolo dal vivo ed enogastronomia, valorizzando i territori che ospitano gli eventi.

A Montaione andrà in scena uno spettacolo che alterna teatro, musica e comicità. Kaemmerle e Guidi costruiscono un dialogo fatto di racconti, riflessioni e canzoni, mettendo al centro il valore della parola pronunciata e condivisa. Tra ironia e poesia, i due artisti danno vita a un viaggio che invita il pubblico a riscoprire il piacere dell'ascolto e dell'immaginazione.

L'ingresso è gratuito. Per chi lo desidera è prevista, prima dello spettacolo, una cena per le vie del borgo organizzata da Borgoalto CCN al costo di 22 euro. Informazioni e prenotazioni ai numeri 328 0625881 e 320 3667354 - http://www.guasconeteatro.it/

Il calendario degli appuntamenti di Utopia del Buongusto

26, 27 e 28 giugno – Parco La Castellina, Santo Pietro Belvedere, Capannoli (PI) • Guascone Teatro – La Selva dei Filosofi

4 luglio – Casa Lami, Lugnano, Vicopisano (PI) • mo-wan teatro – Sull'Oceano

7 luglio – Piazza Branchi, Montaione (FI) • Guascone Teatro – Urge

9 luglio – Piazza Ricasoli, Altopascio (LU) • Associazione Ca' Rossa – Genti, intendete questo sermone

10 luglio – Villa Crastan, Pontedera (PI) • Grande Giove – Like

11 luglio – Parco termale di Uliveto, Vicopisano (PI) • Teatro Fuori Rotta – Novecento

16 luglio – Museo della Bicicletta, Fornacette, Calcinaia (PI) • Guascone Teatro – L'Impero delle cose

17 luglio – Parco fluviale de La Rotta, Pontedera (PI) • LST Teatro – Apologia dell'avventura

18 luglio – Terrazza dell'Ecomuseo, Castellina Marittima (PI) • Guascone Teatro – Blu Dipinto

21 luglio – Piazza Cavalca, Vicopisano (PI) • La Serpe d'Oro – Maledetta Toscana

23 luglio – Parco Giusti, Collesalvetti (LI) • Guascone Teatro – Riprendiamo fiato (Prima nazionale)

24 luglio – Centro storico, Pomaia, Santa Luce (PI) • Guascone Teatro – A chi non piace il vino Dio gli tolga l'acqua

25 luglio – Ruota, Capannori (LU) • Pilar Ternera – A Beautiful Sht*

26 luglio – Piazza Cesare Battisti, Crespina (PI) • Paolo Migone – 40 anni di teatro comico

31 luglio – Santa Luce (PI) • Grande Giove – Happy Days

2 agosto – Lorenzana (PI) • La Filostoccola e Nata Teatro – Che aspettate a bruciarmi?

5 e 6 agosto – Castello di Sonnino, Quercianella (LI) • Guascone Teatro – L'Impero delle cose

7 agosto – Treggiaia, Pontedera (PI) • Officine T.O.K. – Seconda me

8 agosto – Terrazza dell'Ecomuseo, Castellina Marittima (PI) • Cattivi Maestri – Senza voce

8 agosto – Il Frantoio, Vicopisano (PI) • Guascone Teatro – Io, Bulgakov e Margherita (Prima nazionale)

9 agosto – Centro Culturale Compitese, Capannori (LU) • Guascone Teatro – Io, Bulgakov e Margherita

28 agosto – Collemontanino, Casciana Terme (PI) • Habanera APS – Diretto "Firenze-Napoli"

29 agosto – Montecastello, Pontedera (PI) • Nata Teatro – Ho portato un cocomero

3 settembre – Pontassieve (FI) • Guascone Teatro – Opzioni di un clown

5 settembre – Camigliano, Capannori (LU) • Sartoria Caronte – Oh-Tell-Oh

6 settembre – Lorenzana (PI) • Associazione Culturale ZERA – In assenza

10 settembre – Nugola, Collesalvetti (LI) • Guascone Teatro – A chi non piace il vino Dio gli tolga l'acqua

11, 12 e 13 settembre – Santa Maria a Monte (PI) • Guascone Teatro – Martino Regalatempo

17 settembre – Prato • Guascone Teatro – Il chiasso delle cose

18 settembre – Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (PI) • Teatro Goldoni – Anima e destino

19 settembre – Azienda Agricola Floriddia, Peccioli (PI) • Guascone Teatro – L'Impero delle cose

25 settembre (ore 20) – Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (PI) • Teatro Goldoni – Tosca

3 ottobre – Porcari (LU) • Guascone Teatro – Cabaret Mistico

4 ottobre – Bientina (PI) • Anna Meacci – Volevo fare la DJ

10 ottobre – CaravanBacci, Lavoria, Crespina Lorenzana (PI) • Guascone Teatro – Urge

16 ottobre – Teatro delle Sfide, Bientina (PI) • Sine Qua Non – La fantasia è un posto dove ci piove dentro

17 ottobre – Cantina Castelvecchio, Terricciola (PI) • Guascone Teatro – Il chiasso delle cose

24 ottobre – Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (PI) • La Macchina del Suono – C'era una volta... Favole italiane

31 ottobre – Teatro Verdi Giuseppe, Casciana Terme (PI) • Guascone Teatro – Opzioni di un clown

6 novembre – Teatro del Cestello, Firenze • Serata con l'Associazione Onlus AIGEM.

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