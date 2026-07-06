Vertenza Acca, Biffoni e Blasi ricevono una delegazione Sudd Cobas: "Priorità è salvaguardare i posti di lavoro"

Al termine della manifestazione indetta dal sindacato Sudd Cobas questo pomeriggio in piazza del Comune e per le vie del centro storico, il sindaco Matteo Biffoni e il vicesindaco Diego Blasi hanno ricevuto in Palazzo comunale una delegazione del sindacato per ascoltare le loro istanze. Erano presenti i sindacalisti Luca Toscano e Sarah Caudiero, accompagnati da una rappresentanza dei lavoratori della Acca Srl di Seano.

Si è trattato di un faccia a faccia definito da entrambe le parti "franco e necessario", volto a riportare la discussione sui binari della gestione della crisi occupazionale.

Il sindaco Biffoni e il vicesindaco Blasi hanno confermato che la priorità assoluta di questa vertenza è la salvaguardia dei 95 posti lavoro, messi a rischio dalla chiusura improvvisa e opaca dell’azienda.

I rappresentanti di Sudd Cobas hanno ribadito le loro posizioni ed esposto al sindaco e al vicesindaco le preoccupazioni dei lavoratori, evidenziando il rischio che la chiusura della Acca Srl sia in realtà una manovra per svuotare l'azienda e delocalizzare le commesse in altro modo.

Dopo aver ascoltato le ragioni della protesta e come sta evolvendo la vertenza nei confronti dell’azienda Acca logistica, Biffoni e Blasi hanno annunciato l'intenzione di avviare una serie di verifiche tecniche per comprendere quali specifici strumenti amministrativi e normativi di propria competenza possano essere messi in campo.

L’incontro è terminato rinnovando la volontà comune di proseguire nel percorso intrapreso dal tavolo istituzionale aperto e convocato dalla Provincia di Prato, considerato strumento necessario e operativo per garantire il superamento della crisi occupazionale.

Fonte: Comune di Prato - Ufficio Stampa