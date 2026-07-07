Nel portabagagli 140 chili di hashish: arrestata 33enne a Carrara

Aveva nel portabagagli tre borsoni di tela contenenti 1400 panetti di hashish, per un peso complessivo di 140 chili, e 3mila euro in contanti. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Massa Carrara il 3 luglio scorso durante un controllo sul litorale di Carrara, che ha portato all'arresto della donna, 33 anni e originaria del Marocco. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. Secondo i militari, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.

Secondo quanto riferito dall'Arma, la donna è stata fermata in via Piave durante un servizio dei carabinieri finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale carrarese. I militari, notando l'atteggiamento nervoso della 33enne, avrebbero proceduto alla perquisizione personale e dell'auto, scoprendo così i borsoni contenenti l'hashish.

Notizie correlate