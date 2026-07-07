Nel portabagagli 140 chili di hashish: arrestata 33enne a Carrara

I carabinieri hanno trovato 1400 panetti di droga e 3mila euro in contanti durante un controllo in via Piave. Secondo gli investigatori, il valore dello stupefacente avrebbe superato il milione di euro
Aveva nel portabagagli tre borsoni di tela contenenti 1400 panetti di hashish, per un peso complessivo di 140 chili, e 3mila euro in contanti. È quanto hanno scoperto i carabinieri di Massa Carrara il 3 luglio scorso durante un controllo sul litorale di Carrara, che ha portato all'arresto della donna, 33 anni e originaria del Marocco. La donna è stata posta agli arresti domiciliari. Secondo i militari, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 1 milione di euro.
Secondo quanto riferito dall'Arma, la donna è stata fermata in via Piave durante un servizio dei carabinieri finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale carrarese. I militari, notando l'atteggiamento nervoso della 33enne, avrebbero proceduto alla perquisizione personale e dell'auto, scoprendo così i borsoni contenenti l'hashish.
Notizie correlate
Tutte le notizie di Carrara
<< Indietro