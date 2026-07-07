All'ospedale di Pistoia in arrivo il primo mercato contadino

Il 10 luglio si terrà il primo mercato Campagna Amica all’Ospedale di Pistoia. Dalle 8.30 alle 14.30 davanti l’ingresso, in via Ciliegiole, 97. Un’iniziativa che dà vita al più importante evento di sensibilizzazione mai realizzato sul rapporto tra cibo e salute, che nella stessa giornata prevede iniziative analoghe in ben 70 ospedali italiani, 7 in Toscana, dando il via a un'alleanza senza precedenti: agricoltori, medici, cittadini, istituzioni. Una nuova tappa del percorso avviato da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia.

Saranno presenti: la direttrice sanitaria del presidio ospedaliero ‘San Jacopo’ di Pistoia, dottoressa Lucilla Di Renzo; l'ingegner Ermes Tesi, direttore dell'Area tecnica e Marco Valdiserri della Direzione infermieristica del San Jacopo; il presidente di Coldiretti Pistoia, Fabrizio Tesi; il direttore di Coldiretti Pistoia, Francesco Ciarrocchi; il presidente dell’associazione della Società Italiana di Pediatria, Rino Agostiniani; il sindaco di Pistoia, Giovanni Capecchi; Stefania Nesi, vice sindaco e assessora allo Sviluppo economico del Comune di Pistoia; l’assessore alla salute e al sociale del Comune di Pistoia, Sandro Giannessi; la segretaria del Nursind, Rosa Scelta; il Capo di Gabinetto, Viceprefetto Aggiunto di Pistoia, Dottor Giulio Morandini; Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana; la dirigente scolastica dell'Istituto Einaudi di Pistoia capofila del progetto ‘Piantiamo salute nelle scuole’, professoressa Elena Pignolo.

All’inaugurazione dell’iniziativa, alle 10, ci sarà la gradita presenza del vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia Monsignor Augusto Mascagna, accompagnato da don Luciano Tempestini, consigliere ecclesiastico di Coldiretti Pistoia.

Per tutta la mattina il personale sanitario e gli utenti dell’ospedale potranno fare la spesa, a filiera corta, acquistando direttamente dai produttori agricoli di Campagna Amica Pistoiesi.

L’obiettivo è riportare al centro delle abitudini di consumo il cibo che fa bene, prevenire le malattie e migliorare la qualità della vita, contrastando la diffusione degli alimenti che, al contrario, sono nocivi e aumentano il rischio di ammalarsi. Da questa emergenza sanitaria nasce l’alleanza per difendere i cittadini e promuovere corretti modelli di consumo incentrati su cibi sani come primo fronte della prevenzione, rispetto ai rischi legati anche agli energy drink e prodotti pieni di additivi chimici.

Al contrario dei prodotti Campagna Amica, che subiscono poche trasformazioni e che hanno benefici effetti su: cuore, cervello, metabolismo, vista, sistema immunitario e altro. L’olio extravergine, per esempio, offre grassi ‘buoni’, fondamentali per la salute cardiovascolare; legumi come ceci e lenticchie contribuiscono al controllo del colesterolo; pasta e cereali di qualità garantiscono energia stabile, frutta e verdure ricche di antiossidanti rafforzano naturalmente le difese dell’organismo. Il messaggio è semplice: esiste un cibo che aiuta a vivere meglio e più a lungo e un cibo che aumenta il rischio di malattie croniche.

La salute si difende partendo dal saper scegliere cosa mettere nel carrello della spesa e nelle nostre tavole. È questa la mission del patto tra medici ed agricoltori di Coldiretti.

Fonte: Asl Toscana Centro e Coldiretti Pistoia

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