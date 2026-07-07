Bambino di 2 anni rischia di annegare in piscina a Bibbona, al Meyer in codice rosso

Momenti di grande apprensione nella mattinata di oggi, 7 luglio, all'interno di un campeggio di Marina di Bibbona, dove un bambino di due anni ha rischiato di annegare nella piscina della struttura.

L'allarme è scattato intorno alle 10. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo, in vacanza con la famiglia, sarebbe finito sott'acqua. Il tempestivo intervento del bagnino della piscina e del padre ha permesso di soccorrerlo nell'immediatezza.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Pubblica Assistenza di Cecina con ambulanza e automedica, oltre ai Carabinieri e alla Polizia Locale.

Dopo aver accertato un principio di annegamento, il medico ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso, che ha trasportato il bambino in codice rosso all'ospedale Meyer di Firenze.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

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