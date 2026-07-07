Show di Roberto Bolle e Giovanni Allevi ai piedi della Torre di Pisa

Cultura Pisa
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Saranno Roberto Bolle e Giovanni Allevi i protagonisti di "Accordo di stelle", lo spettacolo gratuito in programma giovedì 24 luglio, alle 21.30, ai piedi della Torre di Pisa. L'evento inaugura il calendario di iniziative organizzato dall'Opera della Primaziale Pisana per celebrare gli 850 anni della posa della prima pietra del celebre campanile, avvenuta il 9 agosto 1173.

Per l'occasione la Torre pendente chiuderà anticipatamente al pubblico e sarà illuminata, trasformandosi nella scenografica cornice dello spettacolo. Accanto a Bolle e Allevi salirà sul palco anche la danzatrice irlandese Melissa Hamilton, mentre Giacomo Loprieno dirigerà l'Ensemble Symphony Orchestra in un programma dedicato ad alcune delle più celebri colonne sonore del cinema italiano, con musiche di Ennio Morricone, Nino Rota e Nicola Piovani.

L'ingresso allo spettacolo sarà gratuito, con posti a sedere disponibili fino a esaurimento. La serata sarà arricchita anche dall'apertura straordinaria e gratuita dei monumenti di piazza del Duomo: dalle 20.30 alle 23 sarà possibile visitare Battistero, Camposanto, Museo dell'Opera del Duomo e Museo delle Sinopie, con accesso su prenotazione.

 

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