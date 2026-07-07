Cade dalla moto alla periferia di Vinci, giovane in ospedale

Un 16enne è al Meyer dopo un incidente vicino a Vinci. Il giovane era in moto in via del Fondaccio quando, per motivi da chiarire, è caduto e ha colpito la testa. Inizialmente è stato portato in codice giallo a Empoli ma, una volta al San Giuseppe, è stato disposto il trasferimento in codice rosso al Meyer di Firenze.

Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato il 16enne stesso a chiamare i soccorsi ma, non riuscendo a fornire la posizione esatta, sarebbe stato il sistema gps tramite videochiamata a aiutare i soccorritori. Oltre alla Misericordia di Vinci sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco per recuperare il giovane.

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