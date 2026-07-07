Castelfranco, Piano Strutturale: per l'opposizione c'è un "blocco urbanistico"

Il gruppo consiliare Castelfranco Unita torna a parlare del Piano Strutturale Intercomunale con Santa Croce sull'Arno. Secondo l'opposizione, nonostante la proroga di sei mesi concessa lo scorso novembre, l'iter di approvazione del piano resta in ritardo, con ripercussioni sull'attività edilizia e urbanistica del territorio

"Nonostante la proroga di sei mesi del novembre dello scorso anno, l’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto, in qualità di ente capofila del Piano Strutturale Intercomunale insieme a Santa Croce sull'Arno, è rimasta immobile -, afferma il gruppo di opposizione in una nota -. Nonostante siano passati due anni, non è stato fatto nulla per arrivare all’approvazione definitiva del piano strutturale adottato ad aprile 2024, tanto che non è nemmeno iniziata l’analisi delle osservazioni presentate da cittadini e imprese".

"Da fine maggio scorso i nostri territori sono entrati in regime di salvaguardia urbanistica. Per i non addetti ai lavori, questo significa un vero e proprio blocco urbanistico ed edilizio che grava sulla vita quotidiana e lo sviluppo economico. Tradotto in esempi pratici e comprensibili a tutti, oggi una struttura ricettiva delle nostre frazioni non può realizzare una piscina per migliorare la propria offerta, un cittadino non può chiedere il permesso a costruire per un ampliamento per la propria casa oltre il 20% dell’esistente e un imprenditore del comparto industriale si vede negata la possibilità di espandere i propri immobili per proprie esigenze produttive. Infatti, da fine maggio il Comune non può più rilasciare permessi a costruire.

Di fronte a questo scenario, acuito dalle forti preoccupazioni che molti tecnici e professionisti del territorio ci stanno manifestando ogni giorno, nell'ultimo Consiglio Comunale del 29 giugno abbiamo chiesto conto al sindaco Mini di quando intenda approvare definitivamente il Piano Strutturale e il successivo Piano Operativo, ovvero l’ex Regolamento Urbanistico. La risposta del primo cittadino è stata a dir poco evasiva, arrampicandosi sugli specchi e parlando di una generica speranza di farcela entro la fine dell'anno, se tutto va bene.

Delle speranze del sindaco e della sua maggioranza a noi interessa poco, e al territorio ancora meno. A Castelfranco servono certezze, servono piani urbanistici operativi e approvati, non promesse vaghe. Essendo ormai a metà luglio, crediamo sia molto difficile che la scadenza di fine anno venga rispettata. Probabilmente, prima che il Comune possa vedere operativi i nuovi strumenti urbanistici si andrà ben oltre i primi mesi del 2027. Oltre al danno per i privati, si profilerebbe una situazione difficile anche per le casse pubbliche. Per tutti questi mesi di blocco, il Comune non incasserà un solo euro di oneri di urbanizzazione da rilascio dei permessi di costruire. Parliamo di risorse vitali per il bilancio dell'ente, soldi che servono a finanziare i servizi scolastici, il sociale, la manutenzione delle strade e le spese di investimento.

Ci chiediamo come sia possibile che, a distanza di oltre due anni dall'inizio della legislatura, questa Amministrazione non sia ancora riuscita ad approvare un Piano Strutturale Intercomunale che era già stato adottato nell'aprile del 2024. Noi chiediamo con forza che cittadini, professionisti e imprenditori vengano messi nella condizione di poter operare e veder soddisfatte le proprie legittime necessità nel pieno rispetto delle regole, muovendosi all'interno di una pianificazione urbanistica chiara, sostenibile e aggiornata. Avere dei piani operativi significa avere delle regole certe a tutela del territorio, mentre la loro assenza genera solo paralisi".

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