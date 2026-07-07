Consiglio comunale a Santa Croce: il registro delle presenze nei primi due anni di mandato

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Tempo di bilanci a Santa Croce per il consiglio comunale, visto che siamo ormai arrivati ai due anni di mandato e che i dati cominciano ad avere un'incidenza statistica significativa.
Il primo elemento preso in analisi è la presenza dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale. Santa Croce tra luglio 2024 e giugno 2026 ha fatto 18 sedute del consiglio, l'assemblea dove si decide l'azione amministrativa e politica sul futuro della comunità e dove maggioranza e opposizione si confrontano alle volte anche aspramente.

Tra i più virtuoso che sono stati presenti a tutte le sedute e che quindi hanno il 100 per cento di presenze compare il nome del sindaco Roberto Giannoni del vicesindaco Sonia Boldrini, del consigliere e poi assessore Matteo Pieracci, dell'assessore al bilancio Renato Rusconi, dell'assessore alla cultura Simone Balsanti. Per i consiglieri, tra gli stacanovisti, presenti fino a ora a tutti consigli compare Amedeo della MaggioreMaria Francesca CavalliniAntonio Castellani detto Tony e per la minoranza quelli sempre presenti sono Ivetta Parentini, Simone Coltelli.

Sono risultati assenti una sola volta in due anni invece Annalisa Buti, Flavio Baldi per la maggioranza e Mariangela Bucci poi dimessasi e surrogata da Giovanni Golfarini, (in consiglio da dicembre 2025), Angelo Scaduto, Alessandra Ugolini,

Tra chi invece si è dovuto assentare per due volte dalle sedute del consiglio in due anni figurano Simona Pratesi consigliere di maggioranza e l'assessore esterno Valentina Fanella.
Il meno presente invece risulta il consigliere Enzo Oliveri detto Asma che ha partecipato a meno del 40 per cento delle sedute con 7 presenze su 18 sedute

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

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